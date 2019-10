En grandes difficultés mais pas encore abattus, près d'une dizaine d'éleveurs ont créé leur propre association pour parler à coeur ouvert avec les consommateurs. Nommée " Les Eleveurs Fiers et Passionnés de la Réunion", l'association espère redonner dignité aux éleveurs, à leurs familles et aux consommateurs.

A La Plaine des Cafres, lundi 21 octobre 2019. Chaque jour de l'année, sans exception, les éleveurs se lèvent aux aurores pour se rendre dans leurs exploitations et prendre soin de leur cheptel. Chaque jour, sans exception, ils cultivent, comme tous les agriculteurs, l'amour de la terre réunionnaise qui les nourrit et nourrit leurs bêtes. Chaque jour, sans exception, ils font leur métier avec passion et engagement... Les éleveurs perpétuent bien souvent une tradition familiale et honorent pour beaucoup d’entre eux le fruit d’une passion transmis de génération en génération. Ils continuent ainsi de tenir leur promesse envers les Réunionnais, à leur offrir une viande locale de qualité grâce au savoir-faire et à leur engagement de tous les jours dans leurs élevages.

Ils sont près d'une dizaine d'éleveurs à vouloir raconter cette belle histoire aux Réunionnais, en guise de dernier espoir pour montrer et démontrer leur travail de tous les jours dans leurs élevages et ainsi redonner confiance aux consommateurs. Au cœur d'une tourmente injustifiée, ils sont aujourd'hui au bord de l'asphyxie et se sont regroupés en association pour lancer ce SOS avec simplicité et dignité, en parlant d'eux et de leurs proches, de leur quotidien dans les champs jusqu’à la table.

Nommée " Les Eleveurs Fiers et Passionnés de la Réunion", l'association a déposé ses statuts ce jour en Préfecture. Ses membres envisagent d'aller à la rencontre des consommateurs réunionnais très prochainement, au détour d'actions de sensibilisation, d’information et de partage, et en quête de nouveaux ambassadeurs pour leur métier.

"Fiers d'être éleveurs réunionnais, fiers d'être à l'origine d'une production locale dont nous sommes, éleveurs et enfants d'éleveurs, les premiers consommateurs. Faisons halte ensemble aux idées reçues, aux rumeurs injustes, aux peurs infondées… Nos exploitations sont en grandes difficultés face à la crise de confiance des consommateurs. Nous ne voulons pas être des éleveurs abattus, nous voulons être aussi gayar que nos betes, pour maintenir la promesse faite par plusieurs générations d'une production locale de qualité, apte à répondre en volume et en prix aux importations !", insiste la Présidente de l'association " Les Eleveurs Fiers et Passionnés de la Réunion", Mme Annie Hoarau, aux côtés de ses adhérents.