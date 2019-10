Le Président de la République arrive à La Réunion dans le cadre de ses visites sur tout le territoire national. Nous pouvons nous réjouir que notre île ne soit pas oubliée.

Je tiens à souligner le travail effectué par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin depuis deux ans. Elle n'a pas ménagé sa peine en rencontrant tous les acteurs sociaux, économiques et politiques lors de ses déplacements dans les territoires ultramarins.

Régulièrement ces mêmes acteurs sont conviés au ministère pour des réunions de travail autour de thématiques qui touchent notre économie et l'emploi. La ministre est également force de proposition et elle est aussi comme elle l'a précisé en attente des interpellations et des propositions des élus.

Je tiens à saluer sa méthode de travail et sa capacité d'écoute.

À nous, politiques, acteurs économiques et citoyens de faire nos propositions et de parler d'une même voix.

Le Président de la République est également chez nous pour nous entendre sur des projets et non seulement sur des critiques stériles et politiciennes.

Sénateur Michel Dennemont