Au président Macron, nous profitons de votre visite à La Réunion pour vous exposer trois problèmes graves ici et vous proposer des solutions simples pour les résoudre.

Tout d’abord l’octroi de mer. Plutôt que l’éliminer, ce qui conduirait implacablement à éliminer aussi d’importantes recettes pour nos collectivités, il conviendrait de changer le mode de paiement de cette taxe, l’assiette et certains taux.

Actuellement, l’octroi de mer est un vol commis sur le dos des Réunionnais. Car les importateurs qui paient l’O.M. à la douane calculent leur bénéfice non seulement sur la valeur de la marchandise mais également sur le fret et l’octroi de mer.

Il est interdit de marger en France sur une taxe sauf à La Réunion ! Gardons l’octroi de mer mais que ce soient les clients qui le paient à la caisse des commerces, comme la TVA. Cela se fait avec succès depuis des années au Québec avec la taxe provinciale.

Autre problème majeur pour l’économie réunionnaise : la surrémunération des fonctionnaires. Une injustice criante qui bénéficie depuis des lustres de l’appui de tous les syndicats. Cette mesure qui se justifiait après la Seconde Guerre mondiale pour inciter des enseignants et autres fonctionnaires à s’exiler dans notre île dans le cadre de leur travail n’a plus, à l’heure actuelle, aucune justification.

Il y a de jeunes Réunionnais dûment diplômés capables d’exercer une profession ici et il n’est plus nécessaire de prendre le " Jean-Laborde " ou le " Pierre-Loti " pour se rendre en vacances en métropole. Il faut laisser aux anciens cette surrémunération et ne plus la donner aux nouveaux fonctionnaires. Ce serait justice et moralité.

Concernant le prix des billets d’avion. Un exemple pour vous éclairer. Un billet A/R du 24 octobre au 31 octobre 2019. Paris-Singapour : 874 € / Paris-Hong-Kong : 929 € / Paris-Le Cap : 844 € / Paris- Run : 1 124 € !!! Sur ces distances équivalentes, le kérosène est-il plus cher pour La Réunion ? les hôtesses plus sexy ? les stewards plus beaux ? les plateaux repas plus gastronomiques ? les sièges plus confortables ?

Ne pensez-vous pas que l’avion doit être au service des Réunionnais , de même que la seule desserte de la métropole et des îles vanille au tarif " vol pour tous " le plus juste ?

En souhaitant que ces propositions ne restent pas lettre morte.

Armand Gunet, "Réagissons !" - Gilbert Gérard "Echanges sans frontières"