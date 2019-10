Un an après sa victoire au Kid créole de 2018. Soan " lo marmay la kour " de St-André âgé à peine de 12 ans vient de décrocher ce magnifique trophée tant convoité par de nombreux candidat(e)s, à la finale de The Voice Kids pour cette sixième saison 2019.

Déjà à son début de The Voice Kids, alors qu’il était accompagné par son papa au kayamb’, les pieds nus assis sur son roulèr. Le jeune Soan avait fait vibré le public sur le plateau de TF1 avec le Maloya de Jean Claude Viadère " La pli y vé tombé " qui le qualifiera pour ce beau parcours.

Hier au soir en finale de The Voice Kids, avec la sublime chanson de Daniel Balavoine " SOS d’un terrien en détresse " qui a bouleversé et ému aux larmes tout le public sur le plateau, en premier, sa famille dont sa papa et sa maman, mains serrées durant toute la chanson, le propulse vers cette merveilleuse victoire sans appel.

Bien sûr l’émotion était déjà grande au début de cette chanson. Mais, lors que ces phrases ont été prononcées magnifiquement par Soan : " J'ai comme des envies de métamorphose-Je sens quelque chose-Qui m'attire-Qui m'attire- Qui m'attire vers le haut ", les Coachs transpiraient déjà la victoire pour ce jeune talent Réunionnais.

A la fin de l’interprétation de la chanson de Daniel Balavoine, les plus grands et plus beaux moments d’émotion, étaient l’instant où lui-même et son père levant la tête vers le haut, les mains sur le visage, sûrement faisant un clin d’œil à leurs ancêtres, dont cette belle victoire semble être dédiée, en éclairant "ké nou tout' lé osi capab'"!

C’est juste magnifique, bravo Soan " tienbo larg pa ". C’est vraiment cela le concept de résilience expliqué par Boris Cyrulnik.

Jean Claude Comorassamy.

Saint-Leu