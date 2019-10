Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Présent sur l'île de La Réunion depuis mardi 23 octobre, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi 24 octobre un plan pour l'emploi à La Réunion. A l'aune des difficultés sociales de l'Île et de mes nombreux messages d'alerte au Président et au Gouvernement, je prends acte des mesures intéressantes pour l'emploi annoncées par le Président. Je serai vigilante quant à leurs traductions tangibles dans le quotidien des Réunionnaises et des Réunionnais et j'espère que gouvernement agira très concrètement contre la vie chère et la fracture sociale qui minent l'Île.

