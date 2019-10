Le bureau de l'association Kartyé Lib Mémoire & Patrimoine Océan Indien se félicite de la décision de l'Etat, représenté par Jacques Billant, préfet de La Réunion, d'inscrire en date du 23 octobre 2019, une partie des bâtiments de l'ancienne prison Juliette Dodu au titre de Monuments Historiques.

Cette décision est la suite du combat initié par le regretté Sudel Fuma. Il a été repris depuis 2014 par Kartyé Lib MPOI et son équipe d'historien-e-s et de membres actifs bénévoles, qui se sont livré-e-s à des travaux laborieux pour satisfaire aux critères d'évaluation en vue de cette inscription.

La prison Juliette Dodu, haut lieu de détention d'esclaves et d'engagés depuis le XVIIIe siècle, témoin de l'histoire carcérale contemporaine, ne méritait pas de disparaître sous les pelleteuses.

Kartyé Lib MPOI a également mené une campagne de sensibilisation de la population à travers différentes conférences, expositions, colloques, dans plusieurs endroits de l'île. Convaincue de l'utilité d'un support mettant en connexion les étapes de l'abolition de l'esclavage, elle a œuvré pour la pose du buste de Toussaint Louverture, héros de la libération et de l’émancipation des noirs d’Haïti, évènement déterminant dans l’histoire des abolitions.

A ce titre, la collaboration et le soutien des chercheurs de la zone océan Indien, d’Haïti, du Brésil, du Bénin, de Fort de Joux, ainsi que celle d’Ali Moussa Iyé, représentant section Histoire et mémoire pour le dialogue de l’UNESCO nous ont été précieuses. Nous remercions l'ensemble des acteurs de cette démarche de sauvegarde de ce bâtiment patrimonial. En effet, nous n’avons pu avancer sans :

- Le soutien indéfectible depuis 2015 et les encouragements de Didier Robert, président de La Région Réunion.

- L’accompagnement du CREFOM Régional, représenté par Richel Sacri.

- Jean-Hugues Ratenon, député qui, en 2017, plaida cette cause à l’Assemblée Nationale. Le soutien de la Députée Nathalie Bassire et David Lorion.

- L’écoute attentive et l’intervention de Henri Jean, ancien préfet de Saint-Pierre et Miquelon et directeur de la fondation GIP-MMETA dans la demande de subvention du MOM au colloque international "Toussaint Louverture Day & La condition des esclaves et le statut de prisonnier jusqu’au XIXème siècle".

- L’accueil favorable à notre série de conférences "Regards croisés sur l'Histoire et l'Architecture carcérale de l'ancienne Geôle de Saint-Denis", nous permettant de diffuser les premiers éléments de recherches sur l’histoire carcérale : Mairie de Sainte Suzanne, Mairie de Saint-Paul, Mairie de Saint-Pierre, Mairie de Saint-André, Bibliothèque départementale de Saint-Denis, et l’Université de La Réunion.

L’ensemble de ces acteurs, par leur accueil, nous a permis de porter ce lourd dossier jusqu’à cette première étape. Merci à l’équipe de la CRPA présidée par Aline Murin, composée des représentants de l’Etat dont la DAC-Réunion, représentée par Christine Richet, La Région, le Département.

Le recours en référé déposé en septembre 2017, n’a été possible qu’avec le soutien et l’appui financier des requérants : René Kichenin, ancien bâtonnier et François Fock-Yée.

Merci à notre avocat Maître Saubert pour ses brillantes plaidoiries et ses judicieux conseils, ainsi qu’à l’association Mémoire Crève-Cœur, pour la bienveillance de monsieur Abady Egata-Patché.

Nous exprimons notre reconnaissance aux contributeurs qui, grâce à leurs oboles, nous ont aidés à régler les premiers frais et honoraires.

Nous rappelons que pour chaque étape juridique de cette affaire, la partie plaignante était représentée par l’association Kartyé Lib Mémoire & Patrimoine Océan Indien, à l’écoute des parties adverses, dossier juridique et expertise n° 1701125.

Le professeur Prosper Eve et le Bureau de Kartyé Lib Mémoire & Patrimoine Océan Indien