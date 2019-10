"Un certains nombre de mesures ont été annoncées notamment pour l'emploi mais nous restons globalement très loin des attentes des réunionnais et ne sommes pas du tout à la hauteur véritable du défi concernant la lutte contre ce fléau qu'est le chômage !

On aurait aimé voir un peu plus d’audace et un peu plus d’inventivité. Une zone franche totale ou partielle dans le cadre d’un contrat d’objectifs sur 5 ou 10 ans aurait été un peu plus percutant .

Quid d’un véritable plan Marshall concernant le retard abyssal à propos du logement ? ( une famille /un toit) .

Les jeunes que nous avons interrogés attendaient plus de propositions dans le cadre de la formation leur permettant de trouver un emploi qui en découle, car parfois trouver un simple stage est un parcours du combattant...

Les critères pour les étudiants en matière de bourses mériteraient d'être revus, tant les parents même avec un revenu moyen aujourd'hui n'arrivent plus à suivre en terme de financement.

Choose Réunion a été l’occasion de beaux discours d’intentions générales. Mais quels sont les réels moyens mis à disposition des entreprises réunionnaises pour être à la hauteur de ces ambitions ? Pour lutter contre le prix de main d’œuvre beaucoup moins cher dans la zone Ocean Indien, en se démarquant ? Pour franchir la barrière de la langue en ayant une maîtrise généralisée par un maximum de Reunionnais de l’anglais, aujourd’hui langue internationale?

Conclusion : nous sommes toujours et encore sur les mêmes niveaux de discours généralistes depuis plusieurs générations .

A notre sens, on manque d’ambition, d’audace et d’inventivité encore une fois.

Pouvons nous voire devons nous encore attendre la solution de Paris?

Paris et le niveau central ne peuvent trouver les solutions adéquates pour notre développement, mais seulement nous accompagner.

Ce qu’il nous faut, c’est une véritable conférence territoriale entre tous les échelons de collectivités (communes, intercommunalités, département, et région) pour écrire un avenir commun pour la Réunion!"

Vanessa MIRANVILLE

Présidente du Mouvement CREA