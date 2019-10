Dans le courant du week-end dernier, la presse a fait état des niveaux d'augmentation de la taxe foncière dans les communes de l'île. L'augmentation des impôts est un sujet sensible d'abord parce qu'il touche au porte- monnaie des citoyens et qu'on le met systématiquement en rapport avec le service public rendu sur les territoires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour autant, l’augmentation des impôts provient de deux sources : celle des taux d’abord, décidée par les collectivités locales où ils s’appliquent (communes, département, intercommunalité) ; celle des bases ensuite c’est-à-dire l’augmentation de la valeur locative des terrains sur lesquels la taxe s’applique.

Si la presse s’est émue de l’augmentation de la taxe foncière sur les 10 dernières années c’est d’abord parce que les bases, les valeurs locatives, ont augmenté de 15% sur cette période.

Notre propos n’a pas pour effet de limiter l’impact de l’augmentation des taux. Toutefois, il est important de dire que le chiffre de 111% n’est pas exact. Ci-dessous la réalité des taux saint-louisiens depuis 2008 :

Comme l’illustre ce tableau, entre 2008 et 2014, les taux de cette taxe ont été augmentés par l’ancienne majorité à 5 reprises pour plus de 85%. En 2015, et malgré la réduction sensible du déficit, la chambre régionale des comptes a décidé d’autorité d’augmenter notre taux de taxe foncière de 8,5%.

Notre majorité s’est évertuée à compter de 2015 de figer ce taux et de ne plus l’augmenter. Entre 2016 et 2019, le taux demeure identique.

La majorité municipale de Saint-Louis