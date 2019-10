Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 17 minutes

Marlène Schiappa a lancé un Grenelle sur les violences conjugales à Matignon. Notre île compte une forte hausse de violences conjugales : d'après le Ministère de l'Intérieur concernant La Réunion, cette hausse s'élève à 44% entre 2013 et 2017. Selon la présidente du Collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales, le milieu familial est souvent en cause : l'indice de violences conjugales est de 15% à La Réunion contre 9% en Métropole, ce qui représente un fléau dans ce département d'outre-mer qui affiche l'un des taux de violences faites aux femmes (VFF) les plus élevés de France.

