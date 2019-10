Le PEUP (Parti Pour l'Éducation et l'Unité Populaire) apprend par voix de presse que la majorité municipale se déchire sur le plan de titularisation des employés communaux.

Dès le 2 avril, lors de sa conférence de presse, le PEUP apportait son point de vue concernant le projet de la municipalité de Saint-Louis de "titulariser 565 agents". Dans un souci de défendre les droits et les intérêts des employés communaux (respect et valorisation), nous dénoncions une titularisation au rabais, un projet bancal monté en misouk et cela à des fins purement électoralistes.

Ainsi, début septembre, le contrôle de la légalité nous donnait raison en recalant la délibération du conseil municipal du 10 avril. En effet, selon l’État, la mairie à mis "en place un plan de titularisation sans cadre légal, contraire au principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics".

Que se passe-t-il aujourd’hui ? Il semblerait que monsieur le maire nous donne aussi raison et admet que ce plan n’était pas viable. Nous en prenons acte !

"Il n’y a aucun mal à changer d’avis. Pourvu que ce soit dans le bon sens" nous disait le grand Winston Churchill.

Philippe Rangama

Pour le Parti Pour l’Education et l’Unité Populaire (PEUP)