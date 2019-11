Depuis hier, nous assistons à un RÉTROPÉDALAGE & à une CACOPHONIE dans l'affaire de titularisation des employés communaux de St-Louis ! Initié sur fond de politisation et décliné avec précipitation, ce plan de titularisation épinglé par le contrôle de légalité n'est finalement plus d'actualité! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Je l’ai dit et je le répète : c’est INDIGNE d’aborder la carrière d’un agent et sa titularisation comme un simple outil de campagne électorale !

C’est IRRESPONSABLE d’avoir voulu faire croire que le montage proposé était sécurisant pour l’agent et sans impact sur le budget communal !

Les élus concernés (et ceux qui les " conseillent ") ont-ils oubliés que derrière leurs gesticulations il y a de l’HUMAIN ?

Je pense en particulier aux centaines d’hommes et de femmes qui pour beaucoup attendaient depuis de longues années une évolution de leur statut...et qui aujourd’hui doivent être déçus, inquiets, amers voire en colère.

Il est temps d’ouvrir toutes et tous grand les yeux sur les méthodes purement électoralistes de cette majorité municipale !

Ils vont essayer de se dédouaner (la pa nou lotèr, sé lot'...) mais personne n’est dupe !

Ils vont essayer de faire croire qu’ils vont quand même y arriver d’ici la fin de l’année ou du mandat !

Mais OSONS DIRE STOP ! Stop aux manipulations et aux promesses et mettons-nous DEBOUT pour faire entrer Saint-Louis dans une nouvelle ère profitable pour tous et non pas pour quelques uns seulement...

Juliana M'DOIHOMA

Conseillère Régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire, à la politique de cohésion du territoire et au suivi des fonds européens

Présidente du mouvement Saint-Louis la Rivière Dan' Kèr