Suite à l'arrêté municipal d'encadrement pris par la Ville interdisant le port d'armes fictives, masques et costumes empêchant toute identification, et suite aux restrictions préfectorales, les recommandations ont bien été respectées par les citoyens à la Possession. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Bilan: aucun vandalisme grave et aucune agression de citoyens n'ont été signalés sur la commune. Les enfants, jeunes et parents ont ainsi pu arpenter sereinement les rues de la ville de la Possession à la recherche de bonbons !

La Ville souhaite remercier les citoyens pour leur compréhension et féliciter les forces de l'ordre, la police municipale et les pompiers pour leur coordination exemplaire, qui ont permis à cette soirée de rester familiale et festive!

La ville de La Possession