Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Au 1er janvier 2020 : il n'y aura plus de pauvres en France. Macron, le Président des riches l'a décrété. Et pour cause : il a décidé de supprimer l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (Onpes).

