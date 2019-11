Mes collègues de la Délégation aux Outre-mer m'ont témoigné leur confiance en me désignant Vice-présidente. Cette délégation, qui existe depuis 2012, est dédiée au suivi des dossiers ultramarins, dans la diversité des départements et collectivités d'Outre-mer.

Au sein de cette délégation, j'aurai à cœur de faire le lien entre nos compatriotes ultramarins, le Ministère des Outre-mer et les collectivités concernées. Il est important que des députés de l’hexagone soient également investis sur cette question : d'abord parce que de nombreux ultramarins sont établis en hexagone et notamment en Île de France, et surtout parce que ces sujets nous concernent tous.

Fidèlement,

Stéphanie ATGER

Issue d'une famille aux sangs mêlés puisque martiniquaise par sa mère et polynésienne par son père. Elle est originaire de la Seine-Saint-Denis, où elle a été adjointe au maire de Pierrefitte-sur-Seine de 2001 à 2008. Elle a également été membre du cabinet du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et directrice de cabinet du maire PS des Ulis. Avant de devenir députée, elle est directrice du Service citoyen, associatif et événementiel à la mairie des Ulis. Cadre contractuel de la fonction publique et écrivain public.