Chères anciennes, chers anciens, chers camarades, Lors de la réunion du conseil d'administration du 31 octobre, j'ai été élue pour succéder Dominique How Pan Hie à la présidence de notre association. En premier lieu, je tenais à remercier Dominique pour son enthousiasme et son investissement depuis le 1er juin 2019. (Photo d'illustration)

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie des 10 filles qui avaient intégrées l’école en 1991. Pour ma part, ce fut la plus belle de mes années scolaires. J’ai rencontré des personnes qui sont aujourd’hui encore des amis fidèles ; j’ai fait miennes les valeurs et la devise de notre école, lesquelles m’ont guidées tout au long de ma vie. J’espère que nous aurons l’occasion de nous rencontrer au cours de nos diverses manifestations à venir et ainsi apprendre à nous connaître et renforcer les liens qui nous unissent au travers de notre patrimoine commun.

Je considère que notre association est l’association de tous les anciens. Aussi, " S’instruire, servir, se distinguer ", n’est pas l’affaire de quelques uns, mais l’affaires de tous ceux qui sentent en eux vibrer la flamme de notre école. C’est dans notre ADN, c’est ce qui nous lie. Notre force, c’est bien ce lien, qui nous permet de pouvoir compter les uns sur autres, avec nos qualités, et dans le respect de nos différences.

Le conseil d’administration et moi-même, souhaitons que chacun d’entre vous s’associe à notre action. Nous vous assurons que chacun pourra trouver sa place, dans le respect des uns et des autres, au sein de cette belle association, qui perdure depuis tellement d’années grâce à l’investissement et aux cœurs des mandatures précédentes.

Je ne vous promets pas de faire " parfaitement ", mais de toujours faire de mon mieux dans l’intérêt de tous.

Je reste à votre écoute, et tenterai d’écrire ce nouveau chapitre avec vous, en prenant en compte le maximum de vos demandes, de vos conseils, pour l’avenir de notre association. Ainsi, vous aurez accès à une messagerie dédiée : idamise.empr@gmail.com

Je profite pour vous présenter le nouveau bureau de l’association :

Vice-président : Serge Robert

Vice-président : Pascal Banou

Trésorier : Dany Hoareau

Trésorier adjoint : Hubert Rivière

Secrétaire générale : Graziella Fauduilhe (Chen-Min-Tao)

Secrétaire général adjoint : Charles Poungavanon

Chers camarades, je reviendrai vers vous très prochainement et je vous prie de croire en ma plus grande sincérité.

La Présidente

Mme Lauret (Sadon) Idamise