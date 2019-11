Ce mercredi 6 novembre, le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé des mesures détaillées d'un plan immigration interministérielle. Il s'agit de 20 mesures qui s'inscrivent dans 4 axes majeurs.

Augmenter l’effort d’aide publique au développement (APD) :

- En soutenant les projets visant à développer les capacités de certains états à maîtriser leurs frontières, à combattre les réseaux de passeurs, à moderniser l’Etat civil.

Contribuer avec l’Europe à refonder l’espace Schengen et le régime d’asile européen :

Mise en place des procédures frontalières à la frontière extérieure dans des centres contrôlés

Renégociation du Code Frontière Schengen

Fixer des objectifs quantitatifs en matière d’immigration professionnelle :

- Débattre chaque année au Parlement d’objectifs d’immigration professionnelle, par secteur d’activité

Lutter contre les abus concernant notre système social ou l’accès aux soins :

- Adapter l’aide médicale d’État (AME) et les conditions d’accès

des demandeurs d’asile à la protection universelle maladie (PUMa) pour limiter les abus

" Le sens général de notre action, c'est la souveraineté (...) C'est exprimer et assumer des choix claires en matière d'accueil et d'intégration" et assurer "un juste équilibre entre les droits et devoirs ", Edouard Philippe

