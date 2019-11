Le Collectif des Propriétaires Cap la Houssaye-Eperon a sollicité des responsables politiques pour signer la motion ci-après de retrait du projet d'expropriation Cap la Houssaye-Eperon.

Motion :

"Préambule : Une enquête publique conjointe (DUP et enquête parcellaire) s’est déroulée du 01/10 au 17/10 et prolongée au 24/10/19.Le Conservatoire du Littoral possède 200 ha de savane sur le Cap la Houssaye-Eperon qu’il gère déjà. Il en souhaite d’avantage pour préserver et valoriser une zone plus importante. Si des propriétaires concernés réunis en collectif de propriétaire Cap la Houssaye-Eperon, sont pour la préservation et la valorisation de ces espaces, et souhaitent travailler avec le Conservatoire du Littoral, ils sont contre le projet d’expropriation présenté tant sur la forme que sur le fond.

- Il n’y a pas d’urgence à une telle procédure (d’une célérité extrême) ce qu’ont reconnus tous nos interlocuteurs (élus de la Région, élus départementaux, députés, sous-préfet,…L’objectif visé par le Conservatoire du Littoral(courrier du conservatoire du 02 août 2001) est atteint par l’inconstructibilité de toutes ces zones classées " espaces naturels remarquables du littoral-coupure d’urbanisation ".

- Le dossier d’enquête contient une note de 36 pages, aucune pièce jointe, aucun avis des personnalités qualifiées, aucun avis d’élus de la Réunion, aucun délibéré des conseils d’administration du Conservatoire du Littoral et leurs cartographies associées.

- A aucun moment n’ont été présentées, étudiées de solutions alternatives, alors que des projets alternatifs existent et sont proposés.

- Les débats historiques et culturels ne sont pas clos.

Le Collectif de Propriétaires Cap la Houssaye-Eperon a demandé le retrait de ce projet pour obtenir un débat public et sollicite les élus de la Réunion.

Nous, membres du CA du Conseil des Rivages Lacustres REUNION-MAYOTTE, élus de la République, responsables politiques, demandons le retrait du projet DUP expropriation Cap la Houssaye-Eperon pour ouvrir un débat public plus approfondi avec l’ensemble des réunionnais."



Ont signé à ce jour cette motion, de nombreux membres du Conseil d’administration du Conseil des Rivages Lacustres de l’Océan Indien Réunion-Mayotte, des élus de la République et des responsables politiques. :

M. Bachil Valy (Maire et CR), M. Dominique Fournel (CR), Mme Nathalie Noël (CR), Mme Huguette Bello (député),M. Jean-Hugues Ratenon (député) M. Sinimalé (Maire, président de TCO), M. Olivier Hoarau (Maire), M. Giovanny Poire (C. Dpt), M. Emmanuel Seraphin (CM), M.Velleyen (CM /1er adjoint), M. Patel (président CCIR, et CR), M. Picardo (président de la chambre des métiers et CR), M. Jean-Alain CADET (CR), M. Alain Bénard.

Le Collectif continue sa campagne de signature commencée le 06/11 et propose aux responsables politiques qui le souhaitent de signer cette motion



Pour le Collectif des Propriétaires du Cap la Houssaye-Eperon

M. Jean-Marie Iafare