Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Après sept mois de mobilisation dans plus de 250 services d'urgence, des syndicats de médecins, des personnels paramédicaux, des internes, des étudiants en médecine manifestent tous ensemble ce jeudi 14 novembre et ce, partout en France, dans l'hexagone comme dans les Outre-mer, aux côtés des usagers et des personnels hospitaliers pour sauver l'hôpital public. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Après sept mois de mobilisation dans plus de 250 services d'urgence, des syndicats de médecins, des personnels paramédicaux, des internes, des étudiants en médecine manifestent tous ensemble ce jeudi 14 novembre et ce, partout en France, dans l'hexagone comme dans les Outre-mer, aux côtés des usagers et des personnels hospitaliers pour sauver l'hôpital public. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)