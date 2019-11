Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Agriculteurs et pêcheurs : priorité à l'efficacité du pragmatisme, non au dogmatisme. Respect des spécificités ! La session parlementaire qui s'est déroulée cette semaine à Bruxelles a été l'occasion de confirmer notre engagement pour défendre au Parlement européen, les producteurs locaux et notamment les agriculteurs et pêcheurs des Outre-mer. La Commission Pêche du Parlement européen a voté pour engager les négociations entre le Parlement européen, la Commission européenne et les États Membres sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) qui financera le secteur de la pêche et de l'aquaculture à partir de 2021. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Agriculteurs et pêcheurs : priorité à l'efficacité du pragmatisme, non au dogmatisme. Respect des spécificités ! La session parlementaire qui s'est déroulée cette semaine à Bruxelles a été l'occasion de confirmer notre engagement pour défendre au Parlement européen, les producteurs locaux et notamment les agriculteurs et pêcheurs des Outre-mer. La Commission Pêche du Parlement européen a voté pour engager les négociations entre le Parlement européen, la Commission européenne et les États Membres sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) qui financera le secteur de la pêche et de l'aquaculture à partir de 2021. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)