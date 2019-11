Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Ce 15 novembre, aura lieu à Matignon la signature de la Convention entre l'Etat et la Fondation pour la mémoire l'esclavage. Le Conseil d'administration est à présent connu dans sa totalité. Aux côtés des trois acteurs du logement, du CNRS et du CESE, Nantes et les Antilles avaient déjà trois représentants. Sans remettre en cause les compétences et le talent des quatre personnalités désignées le 13 novembre, le choix effectué ne résorbe pas les déséquilibres. Il les aggrave. Au total, sur 15 membres, La Réunion et l'océan Indien n'ont qu'un représentant. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

