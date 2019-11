Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Ils sont apparus depuis quelques années, et ils envahissent toute la côté ouest de notre île. Ces lézards hybrides plus connus sous le nom Agama agama ou encore l'agame des colons, est une variété diurne terrestre qui peut atteindre les 40 cm et introduit à Madagascar et aux Comores.

