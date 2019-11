2018-2019 : 1 an que la Réunion a connu un de ses plus puissants mouvements sociaux : les gilets jaunes.

Un mouvement qui exprime un mal être profond de notre société et qui s’est déjà manifesté à plusieurs reprises : cospar en 2009, mouvement contre la vie chère en 2012, gilet jaune en novembre 2018, etc…

Une crise qui traverse toutes les couches sociales : demandeurs d’emplois, ouvriers, petits chefs d’entreprises, agriculteurs, jeunes, moins jeunes, éducation nationale, personnels de santé… ce qui est la bien traduction d’un problème enraciné qu’il faut déraciner.

Le drame perdure, s’aggrave, parce qu’il y a eu les promesses de Girardin quasi non tenues; le drame c’est aussi le manque de courage de la classe politique qui n’arrive pas ou qui ne veut pas défendre les intérêts du peuple. La confiance est rompue.

La flamme ne doit pas s’éteindre. Oui cette flamme de l’émancipation ; cette flamme d’une prise de conscience et de responsabilité du peuple pour mener une réflexion sur un projet, une vision d’un demain meilleur et plus juste.

Jamais un mouvement n’aura traversé et interpellé tous les décideurs : décideurs économiques, politiques, administrations, institutions, associations, etc..

Et tant qu’il n’y aura pas de solutions concrètes, il n’y aura pas de paix. Le peuple réclame le bien être et la justice pour tous.