Chères Saintes-Mariennes, Chers Saintes-Mariens, Encourager l'implication de chaque citoyen dans la vie locale est un vrai défi. Aussi, en complément de mes visites dans les quartiers de Sainte-Marie, j'ai souhaité organiser, à votre demande, une consultation citoyenne.

Ce dispositif participatif sera mis en œuvre au travers d’outils de démocratie participative simples et adaptés à tous.

L’objectif est de favoriser les échanges et mieux récolter les idées du plus grand nombre.

Aussi, je vous invite à donner votre avis pour continuer à construire notre ville ensemble.

Vous, acteurs du territoire (habitants, commerçants, riverains, et visiteurs), et vous, partenaires, tant associatifs qu’économiques.

Dans un second temps, nous débattrons de l’opportunité et des objectifs des divers projets, avec des réponses aux contributions soumises.

Sainte-Marie, 33 000 habitants, est à l’aube de nouveaux défis. Que ce soit en matière d’aménagement et d’habitat, de développement économique et d’emploi, de transports et de déplacements, d’environnement, d’éducation et de développement durable.

A votre écoute, mon ambition et celles des forces vives citoyennes présentes à mes côtés, sont de définir avec vous des orientations claires.

Nous souhaitons améliorer, votre quotidien et l’avenir de notre commune en positionnant l’humain au coeur de notre action. Ensemble, agissons pour l’intérêt commun !

Vos avis sont importants. Nous les prendrons en compte pour finaliser le projet que vous appelez de vos vœux.

Un projet partagé et durable en faveur du bien commun.

Par cette consultation, je vous invite à vous mobiliser en remplissant notre questionnaire ci- joint et à partager cette démarche avec le plus grand nombre.

Il est temps d’agir, ensemble et unis pour l’intérêt commun. Pour vous et avec vous.

Je sais pouvoir compter sur votre participation.

Fidèlement

YVES FERRIERES