Après dix mois de crise et de mobilisation dans les services des urgences et plus généralement dans le monde hospitalier, le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de la Santé Agnès Buzyn ont dévoilé ce mercredi matin "un plan d'urgence" pour l'hôpital public.

