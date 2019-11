La liste " Alternative citoyenne " sera présente aux élections municipales de mars 2020. Réunissant des citoyens engagés pour leur commune, impliqués et soucieux de la bonne gestion de notre commune. Et nous ne nous reconnaissons pas dans le clivage politique droite gauche. Nous voulons suivre les principes du développement durable en respectant l'aspect environnemental, l'aspect social et l'aspect économique. Nous voulons que les citoyens soient au coeur des décisions qui les concernent, une démocratie partagée et participative. Nous aurons un axe de développement à l'échelle de l'intercommunalité et un programme spécialisé par quartier. (Photo d'illustration ville de La Possession rb/www.ipreunion.com)

BILAN DE L’ACTUELLE MUNICIPALITE

Nous avons procédé à l'analyse de la feuille de route de l'équipe municipale en 2014) : près de 70% du programme n'est pas réalisé ! -pas de permanence régulière des services publics dans les quartiers. -pas de création de rondavelles commerçantes pour le commerce de proximité dans les quartiers -toujours pas de liaison routière directe entre Bœuf mort et St Laurent. -Où sont les zones de pique-nique et de barbecue à dos d’âne ? -Où sont les minibus qui devaient remplacer le réseau de bus du TCO dans les écarts dos-d’âne / ravine à malheur ?? -Quelqu'un a vu un point d'accueil touristique à la grande chaloupe avec des guides touristiques ? -Pour les mafatais : toujours pas de solution définitive pour le transport par 4X4 sur la piste de la RDG. -Où est la pépinière d'entreprise à Moulin Joli ? -ZERO déchetterie mobile à la Ravine à malheur -Quelqu'un peut me dire c'est quel jour le marché forain à sainte Thérèse ? Nous n'avons évidemment pas le temps d'exposer la totalité des points non réalisés.

Nous ne sommes pas là pour " moukater " mais pour faire un bilan.

Il s’agit d’un constat ! Et les électeurs ne l’oublieront pas ! Et ils sauront se souvenir également du revirement de position de l’actuelle majorité sur l'ouverture de la carrière des Lataniers et l'augmentation historique des impôts à La Possession

QUELQUES PISTES DE NOTRE PROGRAMME

Nous l’avons dit, nous élaborons notre programme en concertation avec les possessionnais Nous en avons rencontré et au travers de nos échanges, un certain nombre de points importants ont surgis : La commune compte aujourd’hui 32 000 Habitants et elle va connaître encore dans les années qui viennent une croissance démographique forte.

Nous proposons aux Possessionnais dès notre arrivée à la mairie de travailler sur la maitrise de la croissance démographique du territoire. Nous ne devons pas dépasser les 40 000 Habitants.

Si nous ne prenons pas dès aujourd’hui les mesures nécessaires pour y arriver, la ville n’aura pas les moyens d’accompagner le territoire, en termes d’infrastructures, de gestion, de sécurité, de protection de l’environnement.

Aujourd’hui, la municipalité met la " charrue avant les bœufs ". De nouveaux habitants arrivent, on compte le nombre d’enfants présents et on construit des mobilums pour réaliser des classes.

Avec cette façon de gouverner, Nous courons à l’échec. Gouverner c’est prévoir à long terme !

QUELQUES PISTES

La circulation : (conséquence d'un étalement urbain incontrôlé)

Un nouvel aménagement des carrefours de la Zac St-Laurent et de Moulin Jolie sont des nécessités incontournables dans le but de résoudre les problèmes d'asphyxie circulatoire à La Possession. La création d'une voie d'accès à la nationale par la ravine à Marquet est également nécessaire dans cette optique.

L'économie BLEU :

Dans les deux prochaines décennies les outre mers devront se focaliser sur le développement de l'économie bleu, l'économie de la mer. Les ressources halieutiques (ressources tirées des océans) seront " l’or bleu ", incontournable dans une économie insulaire comme la nôtre. Est – ce que la Possession sera en marge de ce développement économique ou saura-t-elle profiter de cet élan économique qui sera générateur d’emplois ? Nous proposons la création d'un débarcadère au petit port afin de développer la pêche

traditionnelle côtière et également la création d'une darse de plaisance et de pêche professionnelle. Ces infrastructures sont un préalable à mettre en place rapidement, avant que La possession, ne rate le virage historique de cette transition économique à l'échelle régionale.

Le tissu associatif :

Le tissu associatif à évidemment un rôle très important à jouer et c'est pourquoi nous nous faisons un devoir de soutenir et d'encourager leurs actions. Nous allons donner davantage de possibilité aux services des sports et au service de l'animation dans nos quartiers afin de contribuer à la réussite des bénévoles du secteur associatif. Nous annonçons également la création dès notre arrivée à la mairie d'une maison du maloya, lieu de pratique, de partage et de diffusion de cette musique reconnu comme patrimoine mondiale de l'UNESCO.

La santé :

Nous annonçons à la population que nous allons faciliter l’installation d'une antenne de SOS médecin sur le territoire communal afin d'améliorer l'offre de soin auprès de la population. Nous mettrons également en place un fond spécifique à travers le CCAS afin d'aider les familles possessionnaise devant se rendre dans l'hexagone pour des raisons médicales : les aides actuelles sont manifestement insuffisantes à ce niveau.

Le personnel communal :

Près de 6 mouvements de grève ont perturbé les services municipaux sur ce mandat. Si les flammes de la colère semblent éteintes il reste évident que les braises couvent encore au sein du personnel communal. Aussi nous leur transmettons un message d'apaisement. Dès notre arrivée à la mairie, nous procéderons à un audit des conditions d'exercice du personnel communal. Les employés communaux nous connaissent, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous.

L'heure n'est pas aujourd'hui d'exposer la totalité des actions que nous aurons au sein de la commune mais de lancer un signal fort à la population : nous sommes présents, nous avons les compétences, nous allons les mettre en œuvre !

La charte : ERIC

Annonce du représentant de la liste :

Cette liste réunit différentes composantes et après plusieurs semaines de concertation, d'échanges et de confrontation d'idées, nous sommes en mesure de vous annoncer qui sera le représentant de la liste " alternative citoyenne " à La Possession : Vincent RIVIERE. Je suis Possessionnais depuis ma naissance, j'ai 32 ans, je suis père de famille de 3 enfants, je suis actuellement enseignant d'histoire géographie spécialisé dans l'histoire de La Réunion, et musicien dans l'âme. Je saurais, avec l'ensemble des citoyens engagés sur cette liste, défendre les intérêts des possessionnais.