Conseillère municipale d'opposition depuis 12 ans, j'ai une très bonne connaissance des dossiers du Tampon et avec ma collègue Colette FONTAINE, nous sommes présentes au Conseil Municipal pour défendre les intérêts des Tamponnais.ses sur tout ce qui nous semble défaillant dans la politique de la municipalité. Nous avons mené durant cette mandature une opposition constructive vigilante et déterminée.

Depuis 2018, j'ai souhaité devenir secrétaire de la Section Socialiste du Tampon, j'ai été élue et j'anime cette section avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis également secrétaire fédérale depuis 2015, secrétaire à l'égalité, je travaille avec l'équipe dirigeante du PS, Philippe NAILLET, Audrey BELIM, Brigitte ADAME.

Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir et la grande fierté de vous présenter les partenaires de cette liste multi-étiquettes que je vais mener avec Danon Lutchmee ODAYEN d'Europe Ecologie Les Verts, directrice de l'APS, Jean Eudes DALLOU de Place Publique, Jean-Hugues CADET, Citoyen-Gilet Jaune et Colette FONTAINE et la section socialiste du Tampon. C'est une liste de Rassemblement des Forces de Progrès, une liste d'Union de la Gauche que nous avons construit depuis plusieurs mois sur la base d'un projet commun, un projet écologique, social, démocratique. La social-écologie peut permettre de trouver les solutions aux urgences et aux défis auxquels Le Tampon devra répondre pour son développement démographique, économique et social, pour l'emploi, la biodiversité, le logement, les transports.

Autour de nous , c'est la valse des sans-étiquette, nous, au contraire sommes fiers de nos étiquettes respectives et nous pensons que le sans étiquette est un leurre. Car bien qu'il s'agisse d'une élection municipale, elle a aussi un caractère départemental et national. Bien que ce soit souvent un secret de polichinelle, on peut se demander ce que voteront ces sans étiquette aux prochaines échéances ? Donc, notre liste n'est pas celle d'un parti mais bien celle d'une Union fruit de ce processus de rencontres et de travail commun. Chaque sensibilité en apportant ses réflexions enrichit le projet. C'est une liste de gauche qui s'oppose à la politique ultra-libérale du gouvernement actuel.

Cette politique est néfaste pour les plus démunis (réforme du chômage , diminution des APL,...), néfaste aux outre-mer et à la Réunion (hausse du chômage, ralentissement de la croissance, difficultés des filières agricoles) mais aussi néfaste aux collectivités locales qui subissent une réelle politique de re-centralisation avec la contrainte d'une évolution des dépenses de fonctionnement limité à 1,2% par an, une grande incertitude lié à la perte de subventions, à la fin des emplois aidés et à la suppression de la taxe d'habitation.

Notre liste veut offrir une alternative aux électeurs qui ne se reconnaissent pas dans cette confusion du " et de droite et de gauche "alors que la population subit depuis 2 ans à une politique " tout à droite ".Nous combattons également l'influence de l'extrême-droite. Aussi Rassembler la gauche est une nécessité. Cette liste plurielle est aussi une liste d'ouverture, nous sommes en négociation avec d'autres groupes associatifs et partis politiques et nous attendons des ralliements. Nous appelons tous ceux qui partagent nos convictions et nos valeurs à nous rejoindre.



Nos partenaires vous ont donné une idée déjà précise de notre démarche et de notre projet. Nous voulons porter un projet qui répondent aux urgences écologique, sociale et démocratique auxquelles notre commune est confrontée, un projet qui répond concrètement aux besoins des Tamponnais.ses dans le domaine du logement, des transports, des solidarités, de l'éducation, de la culture et des services publics, du développement économique et de l'emploi.

Repenser et construire la ville moderne et attractive à laquelle aspire les citoyens sera notre priorité.

Nous voulons :

• Réussir le centre-ville et renforcer les liens entre le cœur de ville et les quartiers qui se sentent souvent abandonnés

• Réussir la transition écologique créatrice d'emplois (17790 chômeurs au Tampon en septembre2019, chiffre :Pôle Emploi)

• Réussir un projet culturel digne d'une ville de plus de 80 000 habitants

• Réussir un projet éducatif global d'envergure pour nos enfants et nos jeunes. Pour mettre en avant ces projets nous allons faire une campagne innovante, éco- responsable, basée sur la recherche de solutions et l'écoute des Tamponnais.ses. Nous serons sur le terrain et sur les réseaux sociaux. J'appelle tous les Tamponnais.ses à nous rejoindre à venir échanger avec nous pour changer Le Tampon.

Pour le Tampon qu'on aime pour vivre ensemble

Isabelle Musso