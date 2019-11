Eric Fruteau, de retour à La Réunion après une période en région parisienne pendant laquelle il a pu évoluer professionnellement, présente sa candidature pour les prochaines élections municipales à Saint André. Entouré par des militants, le candidat a posé les piliers de son programme en se réservant le temps de la consultation populaire pour affiner les propositions que sa liste soutiendra.

Les camarades étaient au rendez-vous sur le parking du chemin Lebon et de la rue du Lycée, à l’invitation d’Eric Fruteau. Tous attendaient avec impatience le contenu de cette prise de parole publique.

C’est avec naturel que celui qui fut maire de Saint-André de 2008 à 2014 mit fin au mystère et annonça : " Le temps de la consultation est terminé. Le temps des décisions est arrivé. Après avoir pris ce temps indispensable de consultation, et celui de la mesure de la gravité de la situation économique et sociale, je suis amené à prendre une grande décision. Cette décision, je le rappelle, est liée à cette consultation et à une analyse. Elle est liée à un projet pour l’avenir et à ma conception (partagée par une équipe) du développement de la ville (Saint-André) intégrée à celui de notre île. Cette décision n’est surtout pas liée à ce qu’ont pu faire (ou pas) ceux dont le mandat s’achève.

Comment demain, de 2020 à 2026, répondre aux demandes des gens meurtris par la pauvreté et des inégalités grandissantes et en même temps :

- D’abord garantir l’avenir de nos enfants grâce des conditions de scolarisation idéale à leur épanouissement

- Ensuite penser un aménagement durable et un cadre de vie favorable

Il faut faire preuve de lucidité, de créativité et de cohérence. Cette cohérence passe obligatoire par une vision partagée elle-même basée sur un projet fédérateur. "



Les militants présents n’ont pas ménagé leur satisfaction à l’annonce de cette candidature. " Nous sommes heureux de voir qu’il revient pour se battre pour nous et avec nous à Saint-André " explique une militante.

Quant à son projet, s’il ne veut rien figer avant de mener une véritable consultation populaire et recenser les doléances, les besoins prioritaires des habitants de Saint-André, Eric Fruteau a tout de même donné les grandes lignes de son programme.

" Un projet pour 2020 sérieux et réaliste, pragmatique. Mon ambition s’inscrit non pas dans une voie singulière et personnelle, mais bien selon une volonté collective d’accomplir de grandes choses pour l’intérêt général. (…) en ce qui me concerne, cela fait longtemps que j’ai abandonné l’idée qu’une personne peut tout régler seul, immédiatement et tout le temps.

Je m’inscris juste dans la continuité de mon engagement qui a fait que j’ai milité pour l’égalité sociale (contre la parité), l’alignement des prestations sociales (API, AF), celui du SMIG et du RMI, pour l’égalité des chances à l’école. Mais aussi pour le développement durable et l’autonomie énergétique. "

C’est tout simplement que se sont réunis autour de lui des soutiens de la première heure comme des nouveaux militants. Il dévoilera une liste et un programme définitif dans les prochaines semaines.