C'est avec une immense tristesse que les membres de la Délégation de la Gauche Sociale et Écologique viennent d'apprendre la disparition de Patrice Tirolien, eurodéputé de 2009 à 2014.

Nous adressons nos condoléances à sa famille, ses proches, ses camarades, ainsi qu’à l’ensemble des Guadeloupéens.



Patrice Tirolien était un eurodéputé particulièrement engagé. Sur la politique de cohésion d’abord, où il avait lutté pied à pied contre la conditionnalité macroéconomique, un instrument qu’il avait jugé " inique, injuste et surtout inefficace ". Bien sûr, il avait à cœur de défendre la place des territoires d’outre-mer en Europe, notamment dans la politique de cohésion, mais également en suivant de près la politique commerciale de l’Union européenne, tout comme la politique agricole et celle de la pêche, essentielles pour les régions ultrapériphériques.



Patrice Tirolien était également très engagé en matière de politique de développement, notamment en Afrique. De la Guinée au Mali, en passant par la République centrafricaine, ou encore en Haïti, Patrice Tirolien plaidait sans relâche pour que l’Union européenne vienne en aide aux citoyens meurtris par les guerres ou frappés par les catastrophes naturelles et défende les démocrates.



De lui nous retenons les appels à la solidarité contre la mondialisation et la globalisation réductrices. Nous continuons son combat contre toutes les inégalités et apporterons notre plein soutien aux régions ultrapériphériques.