Nous publions ci-dessous la déclaraton de candidature d'Olivier Hoarau

"C’est un jour important. C’est un moment important. Les 6 années qui viennent de s’écouler ont été importantes. Et celles qui viennent devant nous vont l’être tout autant.

En 2014, vous nous avez choisi pour mettre le cap vers le renouveau. Le Port en avait besoin !

Nous avions envie d’écrire une nouvelle page de notre histoire politique si riche, si empreinte de luttes syndicales et de combats pour la liberté et l’égalité.

Il fallait tracer une nouvelle trajectoire pour l’Avenir de nos concitoyens en partant d’axes simples et ambitieux de reconstruction. Notre conviction a toujours été que chaque Portois dans son quartier voit son quotidien amélioré, son histoire respectée et son avenir rassuré avec des élus présents à leur côté.

Mais nous avions affirmé aussi que nous gardions jalousement en nos cœurs, nos valeurs fondamentales de progrès, de justice sociale et de liberté absolue de conscience.

Et en 2014, Zot la di oui allons mète ansanm ! cap vers le renouveau !

Je veux, ce soir, prendre quelques exemples de ce que nous avons réalisé.

1) D’abord, Nos enfants, Notre priorité!

Nous avons investi 1,5 millions d’euros par an pour refaire les écoles et remplacer en urgence le mobilier vieillissant et usagé.

L’accueil des tout-petits a toujours été ma priorité, c’est pourquoi, dès mon arrivée, nous avons aussi travaillé avec la CAF pour créer 70 places en crèches ! Et ce n’est pas fini, puisque 70 places supplémentaires seront créées sur les deux prochaines années.

Nous avons aussi mis en place deux dispositifs passerelles toujours à destination des tout-petits pour qu’ils se familiarisent très tôt avec l’école.

Et surtout, nous avons créé la première Maison de l’Education et de la Parentalité à La Réunion pour soutenir les familles Portoises.

Tous ces efforts portent leur fruit : le nombre d’élèves en très grande difficulté au Port a été divisé par 2 et les évaluations en fin de primaire sont supérieures à la moyenne départementale.

Voilà le résultat : nos jeunes Portois font partie maintenant des meilleurs élèves de l’île !

Nou la di, Nou la fé et je veux saluer le travail des élus qui ont porté ces responsabilités pendant 6 ans,

2) tout comme celles et ceux qui ont porté la question du LOGEMENT.

Avec un taux d’habitat social le plus élevé de France et un TCO qui fait peser sur nous un certain nombre de contraintes, notre choix a porté sur trois axes :

- Nouveaux logements : extension Petite Pointe, lancement du programme Portes de l’Océan et Pépinière.

- Rénovation : Avec tous les bailleurs sociaux à la RDG, à la ZUP voix triomphale, quartier Méssidor, voilà des programmes de rénovation qu’il était urgent de faire ! et bien sûr l’éradication des logements indignes : Herbert Spencer.

- Accession Propriété : 733 Portois sont devenus propriétaires depuis 2014 grâce à la cession des terrains communaux et ce n’est que justice !

Face à des situations qui duraient depuis bien trop longtemps nous avons décidé de prendre en main, nous-même, la question des RHI.

Nou la di, Nou la fé !

Au Port, enfin ! Même les familles les plus modestes ont pu devenir propriétaires !

Et bien sûr lorsque l’on parle du logement, cela nous amène sur la question de l’environnement, de la propreté de la ville.

3) Camarades, en 2014, nous étions tous d’accord sur une chose : c’est que la Ville était sale, mal entretenue et le personnel du service environnement complètement démobilisé.

Là aussi nous avons pris les choses en main :

- Il a fallu réorganiser les services ;

- il a fallu déployerun grand programme de propreté pour la Ville :

- 60 dépôts sauvages résorbés ;

- Des centaines de Véhicules Hors d’Usages ont été enlevés ; et ce n’est pas fini !

- 10 000 plants d’espèces d’arbres endémiques et indigènes ont été produits par la pépinière municipale et plantés pour végétaliser les espaces délaissés ;

Et puis nou la bataillé, bataillé, avec le TCO pour que l’enlèvement des ordures ménagères soit amélioré et NOU LA GAGNE LE COMBAT !

Aujourd’hui tout le monde le dit, Portois comme Visiteurs : la Ville a changé, elle est propre, verte, ombragée.

C’était notre engagement et nou la fé !

4) Oui, chers amis, la Ville devait changer pour devenir ce qu’elle doit être :

- Une ville apaisée

- Une ville sûre et proche de ses habitants

- Une ville où l’on se sent bien…

Alors, permettez-moi de revenir sur cette question majeure qui occupait tous les esprits, dans les quartiers, aux abords des écoles, au centre-ville, etc. C’est la question de la sécurité !

C’était un de nos engagements majeurs en 2014… parce que nous ne pouvions plus accepter de vivre ainsi.

Comme nous nous y étions engagé, nous avons créé la Police Municipale !

Mes chers amis, la délinquance au Port a diminué !

Et ce n’est pas moi qui le dis, MAIS les chiffres de la Police Nationale qui nous disent que la délinquance a diminué et pas seulement inn ti peu !

Mes amis, je vous l’annonce ce soir, et je le dirai et redirai encore longtemps, partout, la délinquance au Port a diminué de 26%. Plus d’un quart ! OUI c’était possible et nous l’avons fait.

Pour autant, je le dis aussi ce soir, nous continuerons nos efforts. Et si nous devons renforcer l’équipe de la Police Municipale nous le ferons.

Enfin, nous avons toujours eu la volonté d’être une ville à l’écoute.

A l’écoute de ses agents municipaux, de ces Femmes et ces Hommes qui tous les jours se mettent au service de la collectivité, de l’intérêt général. C’est pourquoi nous avons mis en place une vraie politique sociale et solidaire pour eux et avec eux. Et il faut les saluer aujourd’hui !

Chers amis, Nou la di, Nou la fé !

C’est avec cette belle expérience, avec la confiance que vous m’accordez et en tout honneur que je vous retrouve ce soir.

Je veux vous réaffirmer mon courage, ma détermination et mon engagement.

Je n’ai d’autres intentions que de défendre les Portois, de préserver l’intérêt général et de veiller au rayonnement de notre Ville.

Portoises, Portois, nous devons aller plus loin maintenant, unissons nos forces, nous avons encore de beaux projets à mener ensemble pour vous, nos enfants et Le Port.

Je souhaite vous dire aussi que nous devons tirer des leçons de nos actes en responsabilité, en toute humilité. Nous pouvons être confrontés au doute mais nous sortons plus fort de cette belle expérience. Mais je reste conscient de l’ampleur du travail qui reste à faire ! C’est pourquoi mes chers amis, je vous l’annonce ce soir :

Je suis candidat aux élections municipales de mars 2020!

Camarades, lorsqu’on s’engage en politique, lorsqu’on s’engage personnellement, on a un devoir vis à vis de ses concitoyens : C’est Celui du respect de la promesse Républicaine, celle qui dit que chacun d’entre nous a droit à la liberté, à l’égalité et à la fraternité de la Nation.

Nous devons nous battre pour ces principes. C’est ce que les électeurs nous réclament quand ils nous accordent leur suffrage et donc leur espoir en la République.

Les Gilets jaunes, depuis un an, nous le répètent tous les samedis. Je les ai entendus dès le premier jour et je leur ai apporté mon soutien tout en leur réaffirmant que j’étais le garant de la promesse Républicaine en ma qualité d’Elu.

Pourquoi défendre la terre Portoise ?

Je veux me rappeler l’océan immense que nos ancêtres ont voulu traverser pour rejoindre nos rives.

Je veux me rappeler leur courage,

Je veux me rappeler leur impérieuse nécessité de venir jusqu’ici,

Je leur dois de promouvoir cette terre, de leur rendre hommage pour y avoir construit un Port, une Ville ; pour y avoir fait naître la Vie.

Voilà pourquoi je me suis engagé et m’engage encore en politique vis-à-vis de ceux qui nous ont constitué, vis-à-vis de vous, qui me soutenez aujourd’hui et vis-à-vis de nos enfants pour lesquels nous devons construire un bel Avenir.

Je le dis souvent, chaque Portois est une promesse de talents.

Il nous appartient, Elus, Responsables d’associations qui nous font le plaisir d’être là ce soir, de veiller à ce que cette promesse se réalise.

C’est par notre action publique, par le déploiement de notre politique et la mise en œuvre de moyens conséquents que nous permettrons à chacun de nos concitoyens d’occuper la place qui lui revient.

Les alternatives qui se présentent à vous aujourd’hui au travers des autres candidatures annoncées nous jettent dans la plus grande incertitude.

Nous n’entendons que critiques, dénigrement, et invectives plutôt que des propositions concrètes, de projets sérieux et d’engagements sincères.

Mes amis, quelle est la situation politique au Port aujourd’hui ?

A qui avons-nous à faire ?

Lorsque je regarde à droite je vois une candidate qui a perdu le soutien de son Président et qui, comme à son habitude en conseil municipal, hurlera toutes sortes de promesses sans lendemain ;

A droite toujours un nouveau qui a d’abord été le chauffeur du fils d’un grand communiste.

Qui était dans nos rangs et qui nous a trahi sans état d’âme ;

En fait, mes amis, lu la rejoint sa famille, lu la retourne à ses origines. Et pour s’approprier le travail d’une autre, il fait campagne en utilisant la photo d’une défunte, notre regrettée Paulette.

Faut il être indigne et sans conscience pour utiliser l’image de celle qui a été l’une de nos camarades les plus engagées.

Lorsque je regarde de l’autre côté, je vois une opposante qui n’est pas venue au conseil municipal pendant des mois et des mois. Et quand elle venait, c’était pour être dans la vilaine critique systématique, la critique méchante, la critique stérile.

Elle n’a jamais fait une proposition, alors zot i peut être sur, c’est pas aujourd’hui qu’elle va commencer.

Et pu néna le revenant, le vieil enfant immature qui a encore besoin de l’autorisation, lui aussi, de sa défunte maman pour annoncer sa candidature.

Lu na pu de parti, lu fait campagne sur internet. Si moin la bien compris, si mi veut koz ek lu, i faut mi prend un abonnement chez un opérateur.

Il se présente sous le sigle S.E. Camarades, ça i veut pas dire Sans Etiquette, non, ça i veut dire Sans Espoir !

Voilà le tableau mes amis.

Non, nous peut pas laisse le destin des Portois aux mains de ces gens là.

C’est à cause de ce genre de pratiques et de postures que les électeurs font preuve de défiance vis-à-vis de la politique!

C’est pourquoi je veux vous transmettre et que vous transmettiez à votre tour un message de rassemblement, un message de conciliation et de fraternité à tous les Portois.

Nous sommes une même famille ; Alors au lieu de nous diviser et pire encore de nous déchirer, nous avons à nous retrouver !

Nous disposons d’un avenir, faisons cette route ensemble.

C’est pourquoi je veux saluer la présence à nos côtés ce soir de Loulou Hippolyte. il a fait preuve pendant cette mandature d’une opposition constructive.

Il a maintenu un dialogue apaisé en conseil municipal. Il a su affirmer ses divergences avec nos orientations tout en approuvant nombre d’entre elles.

En nous rejoignant aujourd’hui, il montre son intelligence à reconnaître notre travail et en l’accueillant tel un frère d’arme, nous faisons preuve d’intelligence nous aussi à reconnaître ses qualités de militant et son engagement politique.

Soyons enthousiaste, ambitieux, réalistes, tournons-nous délibérément vers l’avenir.

Soyons unis peuple portois !

OUI mes amis, les années qui viennent posent des enjeux considérables et notre responsabilité est immense.

Nous devons faire face à notre transition démographique, nos modes de déplacements et nos besoins en équipements publics ;

Nous devons faire face à notre transition politique parce que la démocratie l’exige ;

Nous devons faire face à notre transition économique car, l’économie sociale et solidaire, l’économie circulaire, l’économie bleue seront demain les sources de création d’emploi au Port;

OUI, nos enjeux sont considérables !

Mais nous saurons y répondre !

C’est bien un programme de progrès, de justice sociale et de développement que je vous propose.

Notre projet pour 2020 s’inscrit dans la continuité et repose sur la poursuite des actions que nous avons engagées et des programmes nouveaux.

C’est pourquoi, je vous propose de ne plus lutter contre quelque chose mais lutter pour des causes :

- lutter pour l’alphabétisation, la fin de l’insalubrité et pour un habitat digne ;

- lutter pour la fin des grossesses précoces, et des addictions chez nos plus jeunes concitoyens ;

- lutter pour en finir avec la précarité de l’emploi ; pour rétablir l’égalité d’accès au savoir, à l’insertion, à la formation, l’égalité d’accès à la citoyenneté ;

Nous allons lutter pour que tous ces fléaux s’achèvent sur notre territoire;

Voilà ce qui constitue l’essence de notre projet pour 2020 ! Alors chers amis, permettez moi de vous présenter quelques unes de ses grandes lignes :

1) Notre politique environnementale est ambitieuse.

Je vous propose de lancer un grand programme d’écologie urbaine qui visera l’excellence de notre cadre de vie autour d’un meilleur traitement de nos déchets ; De la préservation et de l’optimisation de notre ressource en eau ;

Au plan de lL’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, nous allons livrer aux Portois un nouveau Parc boisé qui supplantera celui qui existe.

Nous allons intensifier le fleurissement et l’arborisation de la Ville. Plus que jamais, le Port sera une ville jardin, propre, où il fait bon vivre.

2) S’agissant de l’ECOLE, nos actions iront vers une amélioration toujours plus affirmée des conditions d’accueil de nos enfants afin de leur assurer le meilleur apprentissage.

Pour cela, je veux que la réforme que nous avons entreprise sur la cantine se poursuive.

Nous avons baissé le prix des repas et je veux aller plus loin encore en proposant que la cantine soit gratuite pour le plus grand nombre.

3) Pour le LOGEMENT, nous voulons le retour des Portois au Port. Et pour cela, nos priorités iront vers la construction de case à terre tout en poursuivant les rénovations et enfin clôturer les RHI.

4) Nous veillerons à être une ville solidaire et fraternelle.

Nous allons innover en créant un nouveau dispositif de soutien et d’accompagnement aux familles en très grandes difficultés : je vais réformer le CCAS pour qu’il soit un vrai lieu d’accueil et d’accompagnement des plus démunis.

Nous veillerons à renforcer notre accompagnement vis-à-vis de nos aînés pour rompre avec la solitude, pour leur faciliter l’accès aux soins, réduire la fracture numérique et enfin, adapter leur logement au vieillissement.

Nous favoriserons un programme d’animation pour les séniors, pour rompre l’isolement ;

5) Au plan de l’ECONOMIE et de l’EMPLOI, nous allons tout faire pour que les 5 000 entreprises Portoise embauchent des Portois.

Portois i doit vivre au Port, Portois i doit travaille dann Port !

Nous allons amplifier la dynamisation du centre ville pour que les commerces de proximité puissent lutter pour développer leur activité.

6) Pour le SPORT et la CULTURE :

Nous poursuivrons la rénovation de nos équipements sportifs et culturels pour qu’ils restent des vecteurs d’inclusion et de cohésion sociale.

Nous avons reconnu le rôle central des associations, nous allons poursuivre en ce sens, et structurer une filière associative.

Enfin chers amis, il faut se dire qu’un nouveau projet s’envisage à partir d’une équipe!

Quelques élus m’ont informé de leur souhait de s’engager autrement dans la cité, nous allons donc constituer une équipe renouvelée.

Voilà mes très chers amis quelques grandes orientations de notre programme pour 2020.

Nous irons, avec mes collègues élus, et avec votre soutien à la rencontre des Portois pour leur dire combien nous sommes ambitieux pour Le Port, mais aussi pour qu’ils contribuent à enrichir notre projet.

Pendant que d’autres, nostalgiques du temps lontan, parleront du Port d’avant, allez dire aux Portois, allez dires aux Réunionnais :

LE PORT NOUT AVENIR

Lé l’heure camarades, DEBOUT, AVEC MOI,

Allons plus loin ensemble,

Cœur devant, donne pou tout le temps,

Unissons nos forces, Allons porte Le Port,

Allons di sak na pou fé pou Portois, nout famille, nout zenfants, nout terre.

Nous devons nous réunir, nous rassembler,

Nous sommes La Réunion dans La Réunion,

VIVE LE PORT NOUT AVENIR,

VIVE LE PLR,

VIVE LA REUNION, VIVE LA REPUBLIQUE !