Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 22 heures

Nous sommes plus de 132 000 (chiffre INSEE 2016) à La Réunion et pour beaucoup d'entre nous il devient de plus en plus difficile de vivre ou survivre entre le coût de la vie qui est de plus de 30 % plus élevé qu'en métropole et la très faible revalorisation des pensions depuis 6 ans sans parler de la hausse de 25 % de la CSG pour un certain nombre d'entre nou (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

Nous sommes plus de 132 000 (chiffre INSEE 2016) à La Réunion et pour beaucoup d'entre nous il devient de plus en plus difficile de vivre ou survivre entre le coût de la vie qui est de plus de 30 % plus élevé qu'en métropole et la très faible revalorisation des pensions depuis 6 ans sans parler de la hausse de 25 % de la CSG pour un certain nombre d'entre nou (Photo archives rb/www.ipreunion.com)