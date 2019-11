Depuis quelques semaines, nous constatons des railleries sur les réseaux de communication au sujet de la qualité des repas servis aux enfants des écoles de la ville.

Nos agents de restauration mettent une ardeur particulière à la préparation des repas et cet engagement n’a pas failli depuis 2014. Bien au contraire !

Hier, par exemple, et sans qu’aucune contestation n’ait été formulée, les enfants ont pu apprécier des manchons de canard.

Si les contestations résonnent essentiellement le lundi, il semble que ce soit les repas végétariens qui sont pointés du doigt. Nous l’avions pourtant annoncé : conformément à l’obligation instaurée depuis la dernière rentrée scolaire d’inclure, dans les menus des restaurants, des plats végétariens, nous avons tenu à appliquer la règle dès la rentrée.

Les menus végétariens sont servis aux enfants le lundi midi.

Je saisis l’occasion de ce communiqué pour vous assurer de notre ferveur à offrir à vos enfants, à nos enfants, des repas de qualité et équilibrés. Je rappelle que chaque repas est décidé et validé en commission de menus au sein de laquelle œuvrent les élus (de la majorité et de l’opposition), des parents et un nutritionniste.

Depuis 2014, nous avons revu l’ensemble des marchés de denrées pour y inclure des produits de qualité (je prends l’exemple des brisures de riz remplacées par du riz de luxe), des produits locaux et des produits bio.

La ville a souscrit à l’ensemble des démarches sur la qualité et l’apprentissage alimentaire comme " un fruit à la récré ", " fruits et légumes frais contre le diabète " encore récemment.

L’éducation est, depuis 2014, une politique prioritaire pour notre majorité et nous maintenons notre cap !

Le Maire de St Louis