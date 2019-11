Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 1 heures

En cette fin d'année et à la veille des prochaines élections municipales, la municipalité cherche par tous les moyens à faire croire à sa bonne gestion. Et pour elle, une "bonne gestion" se résumerait aux fêtes et aux réjouissances : organisation de la première fête foraine à la Rivière des Galets, mise en place des illuminations surdimensionnées de fin d'année avec leurs nouveaux plafonds lumineux et un périmètre élargi sur la ville, organisation de podiums dans les quartiers, animation musicale dans le centre-ville etc.

