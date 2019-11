Giovanni Poire a réuni cette après-midi (jeudi 28 novembre 2019 - ndlr) la presse pour évoquer le projet d'une plate forme visant à proposer, autour de forces vives nouvelles, une alternative politique à Saint-Paul à l'occasion des municipales 2020 . Est-il candidat ou pas ? Il se prononcera sans doute avant le passage... du Père Noël.

C'est à "Côté Canelle", au Bernica, sur les hauteurs de Saint-Paul, que s'est déroulée cette rencontre. Chaque acteur a pu exposer son sentiment sur cette démarche appelée à s’intensifier en vue d’une union qui entend privilégier des "hommes et femmes d’expérience et d’une autre génération".

Giovanni Poire : "pourquoi cette nouvelle offre pour Saint-Paul ? Parce qu’après avoir écouté et entendu nos administrés, après avoir parcouru, sentiers, ruelles et rues de nos quartiers, nous sommes tous parvenus à la même conclusion : les Saint-Paulois veulent une alternative à ce qui a déjà été fait depuis 30 ans. Cette demande et ce besoin viennent en écho à notre démarche de consultation entamée depuis plusieurs mois. Et nous portons aujourd'hui les attentes d'une population qui n'a plus foi dans la démarche politique traditionnelle.

Dès lors, il nous revient de trouver des réponses qui permettent à la population de se retrouver dans les personnes qui les représentent. C'est pourquoi nous souhaitons montrer, au delà des querelles partisanes, que nous sommes capables de nous rassembler de façon cohérente sur un vrai projet partagé et des valeurs communes, avec l'intérêt commun au plus haut point de nos priorités. Un vrai projet construit avec la population, issu d'une démarche citoyenne partagée, basé sur un langage de vérité, faisant fi de la langue de bois habituellement utilisée.

La consultation de terrain n'est pas achevée. Il nous reste encore à finaliser le projet. Fait sur la base des propositions remontées du terrain. Puis de le partager en y mettant notre force de conviction. Je confirme que je serai bien présent en 2020"

Alix Méra : "c’est un fait important pour la nouvelle génération de se retrouver autour de cette table après concertation en vue d’une union autour d’un projet commun. Nous ne sommes pas des novices. Depuis plus de 20 ans certains d’entre nous ont accompagné différents candidat élus ou non élus, dans l’ombre, en tant que militants ou partisans dans divers suffrages, municipal, cantonale, régionale etc.

Sur le terrain depuis des mois, la population réclame un changement d’hommes et de femmes, une nouvelle génération expérimentée, à la fois dans la politique public, administratif, technique ainsi le management des ressources humaines, pour gérer les affaires communales ".

L’immobilisme, des promesses non tenues à répétitions de mandat en mandat, l’absence des projets économiques, le développement des écarts à mi-pente Ligne des 400 au profit du littoral saturé, les Saint-Paulois n’en veulent plus".

Jean-François Nativel : "je connais bien les hauts de Saint-Paul puisque je suis né et a grandi au Guillaume. Je rappelle qu’aujourd’hui 60% de la population de 18/45 ans réside sur les hauteurs de la ville, sans emploi, sans moyen de locomotion ayant une situation sociale difficile, de précarité et un très faible pouvoir d’achat..

Le désenclavement et le rééquilibrage de l’activité économique et de proximité -pour lequel l’accent sera mis dès le début de la nouvelle mandature- présente plusieurs avantages. Une mixité d’action réduirait la circulation sur un réseau routier saturé vers le centre-ville et favoriserait la création d’emplois public/privé. Cette volonté de ré-équilibrage des hauts ne dispense pas bien évidemment d’intégrer un programme fort de renaissance de la zone littorale pour 2020, abandonné ces dernières années. C’est un des secteurs les plus porteurs de valeur ajoutée et d’emplois, et qui restent pourtant largement sous-exploitées.

Notre programme pour le littoral se décline à deux niveaux : réhabilitation des bords de mer de Saint-Paul ville à la Saline les bains etla reconquête de l’océan. Je pense à la constitution d’une unité dédiée permettant le déploiement d’un effort de pêche permanent et proche du rivage, sur toutes les plages fréquentées. Ainsi que la sécurisation des deux plages populaires Boucan Canot et Roches Noires à l’aide de grands filets (de pêche et/ou innovants)"

Benoît Alpinous : "je rejoins mes compagnons sur l’ensemble de ces constats. Bien que faisant partie de l’équipe municipale actuelle, je suis là, aujourd’hui parce que je me reconnais dans les axes du futur programme basé sur l’emploi, la solidarité, le développement à rééquilibrer en faveurs des quartiers situés à mi pentes.

J’ai toujours été aux côtés de Giovanni Poire. On se respecte et s’apprécie. On respecte les même valeurs. Et il semble naturel de soutenir le mouvement et la dynamique qu’il est entrain de mettre en place en faveur des Saint-Paulois".