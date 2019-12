Dimanche 15 mars 2020 nous avons rendez vous avec la démocratie. Dimanche 15 mars 2020 est le 1 er tour des élections municipales. Tous les citoyens de Sainte Marie doivent prendre part à ce scrutin Pourquoi Afin de clôturer 6 années de mandat municipal chaotiques

Notre Ville a trop longtemps été le marchepied des ambitions personnelles d’un clan, d’un système

Autrefois, Sainte Marie fut la Mère des bâtisseurs, des visionnaires, qui ont pensé le futur de La Réunion

Aujourd’hui, notre ville est à l’abandon

Au moment où je vous dévoile ma profession de foi, je suis un électricien qui n’est pas un professionnel de

la politique

Ma préoccupation première a toujours été de nourrir ma famille au moyen de ma petite entreprise

Je suis marié depuis 35 ans, et avec mon épouse institutrice, nous avons eu 2 enfants qui poursuivent chacun leur vie personnelle et professionnelle dans l’Hexagone et à La Réunion

Jamais, je n’ai touché à aucun marché public, par choix et par nécessité, car je n’ai jamais souhaité être redevable d’un politique J’ai toujours gagné mon pain à la sueur de mon front, en travaillant seul, sous le statut d’indépendant Je ne suis pas un politicien de carrière

Je suis un citoyen qui parle à d’autres citoyens. Et même si je ne suis pas un politicien, les affaires communales me préoccupent

Comme vous, je suis contribuable de Sainte Marie depuis 30 ans et j’ai le droit, comme tout un chacun, de demander compte de l’utilisation de l’argent public L’argent public appartient à tout le monde et doit profiter à tout le monde

Comme vous, je vis à Sainte Marie j’y travaille, j’aime cette belle ville, et j’ai aussi des idées pour le développement de notre ville



Comme vous, je suis sensible à la condition de mes semblables à nos jeunes abandonnés sans formation, sans perspectives d’avenir, nos personnes âgées, isolées de la société, qui n’arrivent plus à manger trois fois par jour, nos familles qui sombrent de plus en plus dans la précarité Sainte Marie est à l’abandon, il nous faut la retrouver et lui redonner sa place qu’elle mérite

Sainte Marie est prisonnière des intérêts particuliers et il nous faut remettre au centre de la vie, l’intérêt général et le bien commun

Pour Sainte Marie je vous propose une nouvelle manière de vivre ensemble, avec aucune personne à l’abandon sur le bord du chemin

Pour Sainte Marie je vous propose une alternative, avec une nouvelle équipe d’hommes et de femmes d’expérience, de sagesse, et de dynamisme

Pour Sainte Marie, je vous propose un nouveau choix de société fait de justice, d’équité, de partage

Mon engagement s’inscrit dans cette lignée d’hommes et de femmes, qui ont eu pour seule ambition, le destin de leur ville Emery Talvy, Jean Hinglo, Axel Kichenin, sont des noms qui paraissent lointains, mais pourtant ont été et sont proches de nous Ces Maires ont en commun d’avoir eu le souci de l’intérêt

général, du bien commun, de la justice et de l’équité

C’est tout le sens de l’engagement politique que je prends avec vous