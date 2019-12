C'est à la Cascade Biberon que Sophie Arzal a annoncé officiellement sa candidature entourée par ses colistier.e.s et devant pas moins de 180 personnes. Ses colistier.e.s se sont tout d'abord exprimés avec détermination et aussi souvent avec beaucoup d'émotion dans une commune où la prise de parole n'a pas toujours été facile.

Sophie Arzal, qui avait rendu officiellement son écharpe d’adjointe le matin même au Conseil Municipal de Bras-Panon, a reçu un accueil particulièrement chaleureux et enthousiaste. C’est une véritable nouvelle dynamique qui s’invite à La Plaine loin des clivages et entièrement tournée vers des projets ambitieux.

La biographie et le parcours de Sophie Arzal :



Sophie Arzal, née le 1er juillet 1970 à l'île de La Réunion.

2e adjointe au maire de la commune de Bras-Panon et présidente de l'Office de Tourisme Intercommunal de l' Est (Bras-Panon, Plaine des Palmistes, Salazie, Saint-André, Saint-Benoît et Sainte-Rose) depuis 2014, elle est à la tête de la liste " La Plaine des Possibles " pour les élections municipales de La Plaine des Palmistes. Résolument de projets, cette liste est aussi celle de l’innovation avec notamment, la mise en ligne d’une plateforme participative permettant aux Palmiplainois de faire des propositions qui seront intégrées dans les engagements de la candidate.



Sa famille est originaire de la Plaine des Palmistes, où d'ailleurs une rue Adolphe Arzal existe en mémoire des anciens de cette commune.

Ses parents Gilbert et Michelle Arzal ont 3 enfants. Son père, décédé, était employé communal et sa mère est cuisinière municipale.

Mère de deux enfants, elle travaille depuis l'âge de 18 ans juste après l'obtention du Baccalauréat. N'ayant pas les moyens financer ses études, c'est en travaillant qu'elle se forme et obtient son Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Assistant Manager. Diplômée d'Etudes Supérieures Appliquées (DESA) en ingénierie de formation pour adultes, son parcours professionnel atypique (Sapeur Pompier Volontaire - Responsable Emploi Formation à la Clinique Saint-Benoît / Fondation Père Favron/ Directrice de la Mission Locale de l'Est / Dirigeante d'organisme de formation/Restauratrice...) en fait une femme d'engagement face à des métiers gratifiants mais exigeants et toujours au service de tous.

Investir du temps pour représenter ses concitoyens et pour promouvoir sa vision du développement de la municipalité signent son entrée en politique en 2001, sur une liste ouverte qui a adopté le désistement républicain au second tour.

Lors des élections municipales de 2014, elle est élue, au premier tour (55.26 %) sur la liste conduite par Daniel Gonthier, Maire de Bras-Panon, et est nommée 2e adjointe au maire avec la délégation de cohésion économique et sociale, et représentante de la commune au sein de la communauté des communes de l’Est, la CIREST.

Depuis avril 2014 elle est conseillère communautaire et siège à la commission développement économique, sport culture de la CIREST.

Sa candidature est alors proposée par le maire de Salazie et vice-président de la CIREST, Stéphane Fouassin, pour la présidence de l'office de tourisme intercommunal de l'est (OTI EST).

En juin 2014 elle est élue présidente de l'OTI EST pour une mandature 2014/2020.



La déclaration de candidature de Sophie Arzal :



Cher.e.s Palmiplainois.e.s



Depuis toujours je suis de ceux et celles qui s’engagent. La Plaine des Palmistes et ses habitants doivent avoir un avenir qui s’offre à eux et nombre d’entre vous m’ont sollicité depuis des mois afin que je relève le défi pour notre village.

Je vous ai rencontrés, j’ai pu mesurer l’ampleur de vos besoins, de vos attentes qui sont aussi les miens et les miennes. Femme d’expérience, habituée à mener à leur terme des projets d’envergure, j’ai pu aussi mesurer l’ampleur des opportunités qui s’offrent à nous.



La chance qu’il nous faut saisir aujourd’hui, c’est celle de la dynamique d’un village où pourtant chacun craint encore trop souvent de s’exprimer par peur de représailles. Notre village s’est endormi faute d’énergies positives et freiné de toutes parts par les clivages et les oppositions.

Il est fini ce temps où seuls les partis et les partisans s’exprimaient, il est venu le temps où chacun peut prendre en main son avenir et celui de ceux qu’il aime.



Ne soyons plus les partisans d’un groupe ou un autre mais devenons des artisans de notre avenir et de celui de notre commune.



Pour cela, mes colistiers et moi-même avons décidé de vous proposer non seulement une alternative de vote mais aussi une véritable participation. Nous avons élaboré, et nous sommes les seuls à La Réunion, une plateforme participative où chacun pourra venir déposer ses souhaits et ses projets pour La Plaine afin qu’ensemble nous prenions des engagements fermes pour la conduite de notre commune vers un développement au service de chacun d’entre nous afin que personne ne reste plus au bord du chemin.

Rendez-vous à partir du 4 décembre sur www.sophiearzal.re ou remplissez et déposez le coupon ci-dessous.



Nous toutes et tous aimons profondément votre village, sommes profondément attachés à nos traditions, au bien vivre à La Plaine et aussi à un développement ambitieux de la Plaine des Palmistes.

Forte d’une équipe de personnes engagées, des femmes et des hommes libres de tout parti, dont la seule ambition est de s’engager pour notre avenir et de faire de la Plaine des Palmistes une ville de projets, j’ai pris la décision de conduire la seule liste de projets pour notre village, la liste de " LA PLAINE DES POSSIBLES "



Si vous aussi souhaitez retrouver la fierté palmiplainoise, si vous aussi souhaitez que la plaine des palmistes soit plus innovante, plus humaine, encore plus belle, plus unie …, je vous invite à OSER !!!



Vous m’avez dit " arèt batay ! " et à présent, ensemble, nous disons " allon travay " !