Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Depuis l'élection présidentielle illégale et frauduleuse du 24 mars 2019, le peuple comorien vit dans une étouffante oppression d'un régime dictatorial mené par Azali Assoumani. Depuis cette date, ce régime procède à des arrestations et détentions arbitraires d'opposants politiques, de journalistes et de personnalités de la société civile dont le seul tort est de contester pacifiquement la légitimité de ce régime (Photo AFP)

