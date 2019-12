Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Fédération CGTR Commerce, Distribution et Services a assigné dès le 11/08/17 la société SAS Sorebric, (enseignes M.Bricolage), au Tribunal de Grande Instance de Saint Denis pour non-respect du repos dominical. Après plus de deux ans de procédure le TGI de Saint Denis a rendu son délibéré. Les juges déclarent que l'accord de 1966 traitant du repos dominical dans le commerce non-alimentaire n'a jamais été dénoncé, donc toujours applicable sur le Département de La Réunion et les enseignes M.Bricolage se voient contraints de respecter les horaires stipulés dans l'accord. Dura lex, sed lex ...

