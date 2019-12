Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Mme Nadia Ramassamy alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés pour les citoyens des départements et des collectivités d'outre-mer d'avoir accès aux soins contre le cancer. En plus des inégalités d'accès aux greffes et aux dons d'organes, elle constate une inégalité d'accès dans le traitement et la prévention contre le cancer. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

