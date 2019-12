Encore une fois, les gilets jaunes, les syndicats ont été écoutés mais ils ne sont pas entendus.

L'évolution du système de retraite est nécessaire, mais le gouvernement n'en fait qu'à sa tête sans tenir compte de la réalité, sans anticiper la réaction de la population, sans vouloir convaincre mais se contente d’imposer un système, une réforme sans réelle concertation.

On va appauvrir encore plus les retraités et pour les jeunes de demain, l'inconnu est plus qu’incertain ! ou l’incertain devient la réalité de ce gouvernement.

Les mesures proposées par le gouvernement ne peuvent être appliquées en l'état, des concertations sont encore nécessaires, surtout une vraie écoute de la détresse de nos gramounes, de nos familles.

Tant que le gouvernement ne répondra pas avec respect aux aspirations de la population ... Le grondement sera toujours présent. Je m’associe donc à la manifestation de ce jour et réclame de vraies négociations, une vraie écoute de la population.

Je m’inscris dans la gouvernance de nos politiques publiques par la transparence, la concertation, la mise en oeuvre et l’évaluation, Je fais confiance et je prône au développement de l’intelligence collective dans le dispositif de décision de la société d’aujourd’hui.

J’invite le gouvernement à revoir sa copie !