Alors que depuis des mois, j'appelle à la mobilisation, à la concertation sur le projet de réforme du Gouvernement sur l'organisation des finances publiques ; j'ai été invité ce 06 décembre, comme d'autres élus, non pas à une concertation mais à la présentation du nouveau réseau de proximité des finances publiques, sans même avoir reçu au préalable ce document qui nécessite une analyse avec des personnes expertes. Je déplore la méthode.

Je déplore d’autant plus la méthode que des représentants du personnel qui voulaient accompagner certains parlementaires ont été refusé et ont été obligés de rester devant les grilles de la préfecture. Pour quelles raisons ?

Or ce projet est bien la traduction de la stratégie gouvernementale d’une réduction du personnel. Le Directeur Régional l’a lui-même déclaré : " la Réunion participera à l’effort national. Il va y avoir une réduction des services. " Une stratégie où le gouvernement se décharge sur les collectivités créant une charge supplémentaire pour ces dernières mais sans un euro de plus !!! Ce qui s’apparente à un transfert de compétence.

A propos du service des impôts aux entreprises de St Benoit, le Directeur n’a pas souhaité abordé le sujet lors de la réunion, mais suite à mon interpellation, il a pris l’engagement d’organiser une réunion dans l’Est et s’est déclaré prêt à ouvrir les discussions.

Je lance donc un appel à tous les élus de l’Est pour qu’ils soutiennent cette demande de maintien du service des impôts aux entreprises à St Benoit. Je regrette d’ailleurs que lors de la réunion de ce jour, certains présents : Jean Paul Virapoulle, Marco Boyer, Daniel Gonthier, ne se sont pas exprimés sur cette question du devenir des entreprises de l’Est.

Je souhaite que cette réunion ait lieu le plus rapidement possible afin de rassurer les entreprises et les personnels.