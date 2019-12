Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Pierrick Pignolet, "La Possession Heureuse" aux prochaines municipales à La Possession. "Chères Possessionnaises, chers Possessionnais. Je fais le choix de me présenter aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains à la Possession. Une ville chère à mon coeur, une ville où j'ai grandi et où je suis revenu m'installer en famille il y a plusieurs années.

