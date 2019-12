Bélinda Adekalom est tête de la liste de rassemblement conduit par le PCR : "Ensemble Sainte-Marie réunie" pour les municipales de mars 2020.

Quel est le parcours citoyen et politique de Bélinda Adekalom ?

Habitante de Sainte-Marie, Bélinda Adekalom est présidente d'association depuis 2009. C'est une femme qui a le cœur sur la main; une femme authentique à qui le bien-être des Saintes-Mariens lui est cher. Une femme avec une conviction sociale meilleure pour sa ville.

Son parcours politique, date de son enfance avec un père feu monsieur Adekalom fervent militant du PCR et syndicaliste CGTR; mais toutefois illustré par des valeurs humaines forte, Mme Bélinda Adekalom s'ouvre à toutes forces politico-humaines en tant que présidente d'association œuvrant au développement de l'éducation populaire. Afin de répondre au mieux aux problématiques de logement, de formation, d'emploi et de l'accompagnement à la jeunesse, qui incombent sa commune.

Quelle est sa vision pour sa commune ?

Née de cette terre, elle veux une émergence d'une nouvelle politique plus jeune, plus équitable, plus représentative de sa population et indépendante des partis politiques traditionnels. Sa conviction et celle de son équipe est qu'il faut proposer pour le réveil de Sainte-Marie, un projet qui nous touche tous dans notre vie quotidienne et qui porte en lui les germes de création d'activités pour garantir l'avenir de nos enfants à travers la création d'emploi et pour tous ceux qui souhaitent demain s'engager dans des études courtes ou longues; pour enfin revenir et travailler ici à la Réunion, à Sainte-Marie.

Quel est sa position sur l'échiquier politique ?

Aujourd'hui, elle a voulu rassembler pour une nouvelle vision de Sainte-Marie. Elle porte avec ses collaborateurs, une liste de rassemblement soutenue par le PCR. D'ailleurs, nous avons eu la présence de Mr Elie Hoarau et Ary Yee Chong lors de la conférence de presse de ce matin. Mr Elie Hoarau a fortement encourager notre initiative. "Ensemble, Sainte-Marie Réunie", est notre devise. C'est avec beaucoup d'émotions que Bélinda Adekalom, conduit une équipe composée de femmes et d'hommes engagés, jeunes et dynamique; qui veulent construire le changement pour Sainte-Marie.