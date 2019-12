Le dimanche 8 décembre 2019, au Vue Belle dans les hauts de Saint Paul, Yoland Velleyen a annoncé sa candidature pour les prochaines municipales de 2020 à Saint Paul devant une assistance de militants et de sympathisants venus nombreux. Celui qui est encore aujourd'hui (et jusqu'en mars prochain) le 1er adjoint de l'actuelle équipe municipale de Saint Paul, n'a pas éludé la question des raisons de son choix de faire cavalier seul en 2020. "J'ai été élu aux côtés de l'actuel maire en mars 2014 et ce pour six ans. J'assume pleinement les décisions prises durant la mandature dans la délégation qui m'a été confiée. Je serai fidèle jusqu'au bout à mon engagement et je terminerai donc mon mandat en cours."

7 thématiques

• L’aménagement du territoire(mobilité, logement, déconcentration des services)

• Le développement économique, agricole et touristique (commerce, artisanat, office municipal de l’agriculture et de la pêche)

• Le développement durable (développement durable= fil rouge de toutes nos actions)

• Le social et la santé (lutte contre l’exclusion et la précarité : mise en place d’une maison d’accueil SDF ; lieu d’accueil pour les victimes de maltraitance, violences conjugales…/ lutte contre la précarité du personnel communal)

• L’éducation, la culture, le sport et la vie associative (réussite éducative ; sport pour tous ; la mise en tourisme de notre patrimoine culturel, animation culturelle…)

• La sécurité (davantage de police municipale sur le territoire, vidéo protection, médiation)

• La place du citoyen dans la gestion communale (mise en place de commissions extra municipales, consultation de la population sur projets importants, budgets participatifs).

7 engagements

1 - Stabiliser la fiscalité communale, afin de préserver le pouvoir d’achat des Saint Paulois.

2 - Consulter la Population sur les questions essentielles et rendre compte régulièrement aux Saint Paulois de l’action municipale

3 - Maintenir la priorité donnée à l’emploi et au développement économique et touristique

4 - Garantir un service public de qualité pour notre population

5 - Préserver notre “Patrimoine naturel” et faire de Saint Paul une Ville écologique exemplaire.

6 – Garantir à chaque jeune un accompagnement efficace vers la réussite

7 - Offrir aux Saint Paulois de nouveaux lieux de convivialité, d’activités et de loisirs

Priorités

• Le temps est venu d’agir pour que Saint Paul soit une terre de Réussites et d’excellence, dédiée à l’innovation

• Le temps est venu de mettre en action une démocratie participative réelle et de manière durable

• Le temps est venu d’initier une alternative au tout voiture, permettant les interconnexions entre les bassins de vie et faisant la part belle aux modes doux

• Le temps est venu de la modernisation de nos équipements, notamment dans le domaine scolaire et éducatif

• Le temps est venu de mener une politique de gestion humaine et équitable des agents de la collectivité communale

• Enfin, le temps est venu de l’entraide et de la solidarité à l’égard des plus fragiles, par des actions d’accompagnement économique et d’inclusion sociale.