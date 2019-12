L'Union des commerçants dionysiens s'est toujours mobilisée pour que le carré du centre-ville se développe en partenariat avec la Mairie de Saint Denis. Mais à chaque fois, il faut " se battre " pour convaincre et avoir gain de cause. Et parfois malheureusement aucune réponse. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A l’approche des fêtes, nous avons envoyé un courrier au mois de juillet 2019 à La Mairie de Saint Denis pour des revendications précises. Jusqu’à aujourd’hui 09 décembre, nous n’avons eu aucune réponse écrite officielle sur chaque point.

Pour rappel :

1) Gratuité des parkings en structure de 18h à 22h lors des nocturnes. Les parkings sont ouverts mais en moyenne 60 voitures seulement se garent lors des nocturnes.

2) Gratuité des bus une fois par mois (la journée du samedi).

3) L’amélioration du réseau haut-parleurs dans le carré du centre-ville

4) L’amélioration de l’éclairage dans le carré du centre-ville

5) 30 minutes gratuits soient instaurées concernant le stationnement voierie

6) La réouverture de la rue Félix Guyon (dès ce mois de décembre) afin de fluidifier la circulation en centre-ville

Pour l’instant, nous avons eu la réouverture de la rue Félix Guyon jusqu’au 4 janvier 2020. L’année dernière c’était déjà le cas et tous les usagers étaient satisfaits. Pour nous, il faut encore la laisser ouverte au moins 6 mois afin de mesurer son impact. Une pétition en ligne compte déjà plus de 1000 signatures.

7) La réouverture du Parking Océan (dès ce mois décembre)

Le parking Océan permettra de combler le déficit de stationnement du centre-ville. Aucun grand parking référent n’a été construit alors que ce fût une promesse de campagne du Maire lors de sa première mandature. Le parking AH SAM qui sera construit en 2020 ne comblera pas ce déficit de stationnement.

L’accessibilité et l’attractivité du centre-ville est en défi à réaliser ensemble. La verbalisation à outrance des véhicules et le manque de stationnement ne jouent pas en notre faveur. Il faudra anticiper le maillage des modes de transport avec le tram TAO et la sortie NEO.

Pour le mois de décembre, on nous avait promis un relooking du centre-ville avec bancs connectés, mats led, arcs et éclairage dans la rue Maréchal Leclerc. Pour l’instant nous sommes en attente et c’est dommage que cela ne fût pas possible avant ce mois de décembre.

La Mairie a mis une navette gratuite depuis le parking Ghanty mais cette mesure, depuis longtemps l’UCD l’avait réclamé, voire dès la création de ce parking. La ville se développera par une réelle volonté avec tous les partenaires (Associations, CCIR, CINOR, REGION…)

L’UCD restera toujours un partenaire apolitique et mobilisé pour le développement du centre-ville. C’est pour cela que nous ne comprenons pas pourquoi notre courrier reste toujours sans réponse officielle.

Union des commerçants dionysiens