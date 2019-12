Monsieur le Maire, J'ai été interpellé par des forains et par le Syndicat des Marchés de France de la Réunion sur votre nouvelle tarification de la foire de Bras Panon. Ce syndicat s'est déclaré défavorable à vos orientations puisque cela va impacter la vitalité des entreprises partenaires de cette manifestation. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans votre argumentaire vous affirmez que ces augmentations résultent des comptes de la foire agricole qui sont déficitaires. Pour une totale transparence, pouvez-vous me transmettre les rapports financiers de cet évènement ou les rendre publiques?

Toutefois, si les comptes sont réellement déficitaires, pourquoi avoir eu la folie des grandeurs pour l’édition 2019 ? Jamais, une foire n’a coûté aussi cher ! Pour l’application de votre nouvelle tarification, avez-vous rencontré les forains Panonnais et les forains d’une façon générale? Concernant particulièrement ceux de Bras Panon, avez-vous consulté le syndicat OTRE branche foraine dont le siège social est à Bras Panon ? Des mauvaises langues disent que des " arrangements " auraient été possibles avec certains, mais pourquoi pas avec tous ?

Toujours est-il que cette folie des grandeurs 2019 a coûté très cher aux administrés de Bras Panon puisqu’en plus des dépenses des fonds publics, vous avez fait aussi payer l’entrée aux Panonnais.

Plus précisément justement sur la tarification qui augmente de +20%, selon l’analyse du Syndicat de Marchés de France de la Réunion, ne pensez-vous pas que pour sauver leurs outils, les forains ne seront-ils pas dans l’obligation d’augmenter leurs tarifs et de ce fait pénaliser doublement les visiteurs ? Aussi, n’y a-t-il pas un risque que la foire perde en affluence qui pourrait la conduire à disparaitre ? Dans une région où le chômage, la pauvreté et le manque d’activités font des ravages, cela s’apparente à une gestion irresponsable.

Aussi Monsieur le Maire, je vous propose de ne pas appliquer les nouveaux tarifs afin de protéger et les forains et les visiteurs. La population de Bras Panon se prononcera en mars 2020 et c’est au nouveau conseil municipal qu’il reviendra de prendre la décision ou non d’une nouvelle tarification. Comme vous avez décidé d’accélérer la signature des contrats avec les forains (pour quelles raisons ?), merci de tenir compte de mes remarques, de ma demande et de m’en donner acte par écrit.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer Monsieur le Maire l’expression de mes salutations distinguées.

Jean-Hugues Ratenon