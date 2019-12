Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Syndicats et députés de l'opposition (dont je suis) n'attendent plus rien de ce gouvernement, tout comme les centaines de milliers de manifestants qui déferlent dans les rues depuis des jours, et les français d'une façon générale. Mais désormais, les intentions sont claires : Macron et sa bande s'attaquent au système de retraite parce qu'ils refusent qu'une partie de notre économie puisse échapper à leurs amis banquiers et aux multinationales. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Syndicats et députés de l'opposition (dont je suis) n'attendent plus rien de ce gouvernement, tout comme les centaines de milliers de manifestants qui déferlent dans les rues depuis des jours, et les français d'une façon générale. Mais désormais, les intentions sont claires : Macron et sa bande s'attaquent au système de retraite parce qu'ils refusent qu'une partie de notre économie puisse échapper à leurs amis banquiers et aux multinationales. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)