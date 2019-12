Emergence-Réunion, se félicite de la décision prise par le conseil municipal de Saint-André à savoir le rejet du projet de la carrière Patelin de Saint-André. Cette décision rejoint la demande du collectif très actif de secteurs de Patelin, Ravine/Creuse, canal MOREAU ainsi que la démarche d'Emergence-Réunion en fonction d'impératif naturel, à savoir la fragilité d'un delta alluvionnaire susceptible de variation liée aux crues de la Rivière du Mât les Bas qui est proche du site de l'aire de Patelin. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)à

Emergence-Réunion rappelle que par le passé cette zone inondable a causé de nombreux dégâts et les familles, s'en souviennent encore, notamment pendant la période cyclonique, et les fortes pluies du chemin Jeanson et de Rivière du Mât les bas...

Serge CAMATCHY

Président Emergence-Réunion