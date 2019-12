La dengue continue à se répandre à La Réunion. La conjugaison des pluies et des fortes chaleurs a malheureusement déjà engendré plus de cas que l'année dernière à la même date. Trois semaines après son adoption en commission des affaires sociales, j'ai fait adopter ce jeudi 12 décembre, à l'Assemblée nationale, ma proposition de commission d'enquête sur les maladies transmises par les moustiques. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans l’hémicycle, j’ai rassemblé toutes les forces d’opposition (LR, PS, FI, GDR, Liberté et territoire) et aussi des députés de la majorité LREM. En dépassant ainsi les clivages, j’ai su convaincre les députés de la nécessité de travailler ensemble pour protéger la santé de nos concitoyens face à ce risque sanitaire.

Comme à La Réunion, l’ensemble de la France devra faire face à ces crises sanitaires violentes. Pour protéger l’ensemble des Françaises et des Français, des Réunionnaises et des Réunionnais, il nous faut trouver de nouvelles solutions, organisations, en tenant compte de la réalité de chacun de nos territoires.

Cette commission d’enquête que nous réunirons bientôt sera nationale et composée de scientifiques, autorités sanitaires, associations et élus. Ensemble, nous aurons à trouver de nouvelles politiques publiques plus efficaces pour faire face à ce phénomène, tout en préservant la santé humaine et la biodiversité.

Éricka BAREIGTS

Députée de La Réunion Ancienne ministre des Outre-mer