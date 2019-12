Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Gilles Payet, ex candidat aux élections municipales de 2014 à l'Entre-Deux, professionnel de santé de 57 ans, rejoint par Camille Lafosse et soutenu par l'ancien maire, le Docteur Daniel Tholozan, a officialisé devant l'ensemble de ses colistiers sa candidature aux élections municipales et communautaires de mars 2020.

