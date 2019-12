Ce samedi 14 décembre 2019, les membres du MCPB ont officialisé leur candidature aux élections municipales de 2020 à Saint-Benoît.

Le Mouvement Citoyen Participatif Bénédictin c'est le fruit d’une réflexion sur la situation de la Commune d’une part, et de l’analyse des évènements sociaux depuis plus d’un an, où les citoyens ont dit :

- leur ras le bol des politiciens qui ont fait de la politique leur métier.

- leur défiance envers les élus et envers les partis politiques.

Le MCPB est un mouvement créé par des personnes inquiètes de la situation de leur Commune, de l'avenir de leurs enfants et qui ont décidé de prendre leurs responsabilités de citoyen.

Le MCPB c’est un mouvement politique candidat aux municipales de 2020 à SAINT-BENOIT qui a pour ambition d'être une force de proposition et action pour et avec la population bénédictine.

Le MCPB a pour but de proposer une approche nouvelle dans la gestion des affaires de la cité, ouvrant la voie du changement et d'offrir une alternative politique nouvelle, innovante tant sur le fond que sur la forme.

La Politique au sens noble, c’est gérer les affaires de la cité. Tous les citoyens font de la politique même ceux qui disent qu’ils sont apolitiques. Emettre un avis positif ou négatif c’est un acte politique !

Notre mouvement s'inscrit dans une démarche citoyenne et participative où chaque bénédictin a sa place quelque soit ses origines sociales, ses convictions politiques, apolitiques, religieuses ou philosophiques.

Notre but : remettre le citoyen au cœur des décisions politiques. Le citoyen doit redevenir acteur dans sa ville c'est-à-dire participer à la gestion de sa Commune. Au sein du MCPB, la parole est libre, la parole est au peuple.

Nous avons la volonté de regrouper tous les citoyens de notre Commune et de les fédérer autour d'un projet politique ambitieux co-construit avec les bénédictins pour l'intérêt de tous.

L’intérêt général doit primer sur l’intérêt particulier. Ce mouvement du peuple est libre de tout parti politique et ne demande pas leur soutien.

Nous sommes libres de nos idées et de nos actions.

Nous combattons les idées du Rassemblement National,

Nous combattons la politique du gouvernement et tous ceux qui défendent sa politique et qui sont compatibles.

Le MCPB appelle tous les citoyens qui se reconnaissent et qui souhaitent s’investir dans cette démarche) à nous rejoindre. Le MCPB désignera dans un proche avenir d’une façon démocratique la personne qui portera avec l’équipe le projet défini en concertation avec les citoyens.

Quelques axes du projet : Saint Benoit Ville Educative

L’Education

- Mettre les moyens et les outils nécessaires à l’épanouissement et à la réussite de chaque bénédictin tout au long de sa vie (Scolaire, universitaire, Formation continue, apprentissage, éducation populaire, culturelle, sportive, artistique)

- Faire de Saint-Benoît une ville universitaire autour de la santé, le social et l’agriculture

- Soutenir le développement d’une filière agricole de qualité pour la restauration scolaire.

- Mettre en œuvre une vraie politique associative.

- Faire découvrir et mettre en valeur le patrimoine de la ville.

Cadre de vie

- Régler définitivement les problèmes de circulation par la création d’un troisième pont

- Favoriser une vie nocturne

- Etendre le centre ville sur la rive droite

- Ouvrir la ville sur la mer et sur la rivière

- Rendre les lieux de vie attrayants, propres, sécurisés ;éradiquer l’errance animale....

Retisser le lien entre les citoyens et les services de la Commune :

- Mettre en place une Politique de gestion plus humaine et plus juste

- Redonner confiance aux employés communaux et valoriser leurs compétences

Initier et développer la démocratie participative :

- Mettre en place un Conseil municipal des jeunes

- Mettre en place un Conseil municipal des enfants

- Créer des espaces de rencontre, de dialogue, d’échange dans chaque quartier

- Consulter les bénédictins sur les actions de la Commune

- Développer une application mobile de communication directe entre les élus, les services et les citoyens (alertes et informations).

Le MCPB

Dany AMOUNY/James PAINIAYE/Fabienne FONTAINE/M.Claude FASY/Georges-Marie SICONINE